親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

108新課綱：拉近背景差距 從「議題教育」開始

警戒範圍增加桃園！強颱利奇馬暴風圈最快深夜觸陸

運動筆記跑者的理想情人，絕不能NG的五件事！2019波士頓馬拉松心得
健行筆記小百岳〖菁桐古道〗【耳空龜山】【四分尾山】【大尖山】台灣小百岳第77座高雄鼓山-壽山和壽山動物園
NBA鳳凰城太陽三大好球 (2018-2019賽季)聖安東尼奧馬刺三大好球 (2018-2019賽季)

MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

2019-08-08 11:05聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

金鶯又被洋基血洗，場邊還發生「高薪低就」的一壘手戴維斯與總教練海德險些大打出手的...
金鶯又被洋基血洗，場邊還發生「高薪低就」的一壘手戴維斯與總教練海德險些大打出手的風波。 截圖自影片
分享

今天的金鶯坎登球場很不平靜，2：14慘遭洋基下重手之餘，場邊還鬧出一壘手戴維斯（Chris Davis）與總教練海德（Brandon Hyde）險些大打出手的風波。

金鶯在美聯東區敬陪末座，年薪高達2300萬美元的戴維斯沒有終點的低潮期難辭其咎，今天全隊又遭遇一場血淋淋的戰役，洋基全場敲出5發全壘打，厄謝拉（Gio Urshela）和東岡凱爾（Kyle Higashioka）都繳出雙響砲，將團隊本季對戰金鶯的全壘打數推上52轟，改寫單季對戰單一球隊最多全壘打紀錄。

金鶯此役登板的五名投手各挨一轟，無一倖免，打線提供的援助也有限，第五局戴維斯遭代打換下時更爆發內鬨，成為全場焦點。

鏡頭捕捉到戴維斯退場時，海德對他說了些話，隨後就見戴維斯怒氣沖沖想走向海德理論，在教練與隊友攔阻下才沒讓衝突爆發，海德逕自走進休息室走道，留在板凳區的戴維斯仍是滿臉氣憤難耐。

海德對爭執場面搬到陽光底下表達歉意，但無意透露細節，「我們有些意見不合，但我不會透露說了些什麼，就讓事情留在自家裡吧，這是隱私。」

戴維斯賽後並未留在休息室內，由川波（Mark Trumbo）代替出面受訪，他坦言，「我確信確實有些問題存在，但就我所知，戴維斯只是在那個當下不爽，他在幾分鐘之後就好多了。」他也提到，「這場比賽打得艱難，事事不順，我想每個人都有些沮喪，像這樣的狀況本來就會發生，只是不該發生在大家面前。」

戴維斯金鶯
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

MLB／12強美國隊 前洋基教頭吉拉迪掌兵符

2019-08-08 07:49

MLB／古瑞爾灌8打點 布萊格曼：1到12棒都強

2019-08-08 09:50

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

MLB／大都會4轟橫掃馬林魚 6連勝力爭國聯外卡

2019-08-08 10:56

MLB／膝蓋又動刀 派卓亞本季報銷暫不言退

2019-08-08 07:54

MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38

MLB／馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

MLB／今日戰績表 克蕭7局9K正常發揮奪勝

2019-08-07 14:49

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

MLB／不是胡智為 瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

MLB／葛蘭基降臨隊友嗨翻 太空人全力拚倒洋基

2019-08-06 15:57

MLB／今日戰績表 洋基勝金鶯奪6連勝

2019-08-06 14:38

MLB／葉力奇雙響保全壘打王 加州雙雄開轟緊追

2019-08-06 13:49

MLB／陳偉殷催球速 找回自信直球對決

2019-08-06 13:39

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00
看更多

熱門文章

球鞋合約到手？ 傳林書豪將代言中國品牌

2019-08-07 15:37

NBA／受傷不怪勇士 杜蘭特：仍會想起那晚

2019-08-08 08:37

世界盃男籃／球星大退潮 波總稱美國陣容非C咖

2019-08-07 16:40

NBA／遭黃蜂砍價被迫離隊 華克：最糟的一天

2019-08-08 09:04

世界盃男籃／好勝第一 波總：無需太多頂尖好手

2019-08-07 16:10

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

MLB／馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

重新評價林書豪的眼淚 也許是自由市場的契機

2019-08-08 07:00

中職／兄弟2016年169轟 暴力猿再瘋狂也難追

2019-08-07 18:08

NBA／安東尼下家何在？ 沃爾：回金塊吧

2019-08-07 19:39

NBA／維安添保險 柯瑞「影子」重返勇士

2019-08-07 18:08

桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

2019-08-08 07:00

NBA／歐尼爾兒子雪瑞夫 心臟手術後回歸球場

2019-08-07 16:47

NBA／火箭新球季受期待 塔克：要打得更無私

2019-08-07 12:17

MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

2019-08-08 11:05

日職／太魯閣族張奕首先發 如勝投可留名青史

2019-08-08 07:00

雄鷹盃／周桂羽扮第四節先生 台師大逆轉日本筑波

2019-08-07 19:37

NBA／西蒙斯喊歧視 澳洲賭場：確認年紀

2019-08-07 21:41

MLB／12強美國隊 前洋基教頭吉拉迪掌兵符

2019-08-08 07:49

中職／神全「道歉野球」 失誤後夯滿貫砲

2019-08-08 00:10

NBA／新規定形同「保羅條款」 詹皇抨擊NCAA

2019-08-08 11:50

不能自滿於三級棒球冠軍 成棒實力提升才是要務

2019-08-08 07:00

SBL／第17季改上下半季 雙洋將薪資、高度下修

2019-08-07 19:14

中職／紐維拉大崩盤 李茲屠象奪第10勝

2019-08-07 22:42

中職／猿480萬簽首輪蘇俊璋 只剩李承禎未談妥

2019-08-07 12:57

NBA／7呎高中生運球過柯瑞 韋德也轉發影片

2019-08-08 12:17

MLB／古瑞爾灌8打點 布萊格曼：1到12棒都強

2019-08-08 09:50

MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38

MLB／今日戰績表 克蕭7局9K正常發揮奪勝

2019-08-07 14:49

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

蒙特婁名人賽／澳洲壞小子又失控 為毛巾槓主審

2019-08-07 20:11

中職／林益全敲花蓮第2發滿貫砲 悍將勝獅隊

2019-08-07 23:52

中職二軍／杜家明棄投從打敲首轟 班華德優質先發敗

2019-08-07 17:31

MLB／膝蓋又動刀 派卓亞本季報銷暫不言退

2019-08-08 07:54

多倫多女網／雙詹二輪止步 謝淑薇女雙晉8強

2019-08-08 08:15

中職／近9戰奪8勝 李茲10勝追平尼克斯

2019-08-08 00:15

日職／阿部慎之助403轟出爐 巨人保住央聯龍頭

2019-08-07 20:37

日職／張奕8日生涯初先發 父母在台鎖定轉播

2019-08-07 19:14

美網╱20歲就躋身世界前5 西西帕斯來勢洶洶

2019-08-07 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top