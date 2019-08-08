MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

2019-08-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



金鶯又被洋基血洗，場邊還發生「高薪低就」的一壘手戴維斯與總教練海德險些大打出手的風波。 截圖自影片 分享 facebook

今天的金鶯坎登球場很不平靜，2：14慘遭洋基下重手之餘，場邊還鬧出一壘手戴維斯（Chris Davis）與總教練海德（Brandon Hyde）險些大打出手的風波。

金鶯在美聯東區敬陪末座，年薪高達2300萬美元的戴維斯沒有終點的低潮期難辭其咎，今天全隊又遭遇一場血淋淋的戰役，洋基全場敲出5發全壘打，厄謝拉（Gio Urshela）和東岡凱爾（Kyle Higashioka）都繳出雙響砲，將團隊本季對戰金鶯的全壘打數推上52轟，改寫單季對戰單一球隊最多全壘打紀錄。

金鶯此役登板的五名投手各挨一轟，無一倖免，打線提供的援助也有限，第五局戴維斯遭代打換下時更爆發內鬨，成為全場焦點。

Orioles 1B Chris Davis had to be held back in the dugout as he tried to confront manager Brandon Hyde 😳 pic.twitter.com/VCNfoUrNWW — SportsCenter (@SportsCenter) August 8, 2019

鏡頭捕捉到戴維斯退場時，海德對他說了些話，隨後就見戴維斯怒氣沖沖想走向海德理論，在教練與隊友攔阻下才沒讓衝突爆發，海德逕自走進休息室走道，留在板凳區的戴維斯仍是滿臉氣憤難耐。

海德對爭執場面搬到陽光底下表達歉意，但無意透露細節，「我們有些意見不合，但我不會透露說了些什麼，就讓事情留在自家裡吧，這是隱私。」

戴維斯賽後並未留在休息室內，由川波（Mark Trumbo）代替出面受訪，他坦言，「我確信確實有些問題存在，但就我所知，戴維斯只是在那個當下不爽，他在幾分鐘之後就好多了。」他也提到，「這場比賽打得艱難，事事不順，我想每個人都有些沮喪，像這樣的狀況本來就會發生，只是不該發生在大家面前。」