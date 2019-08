MLB／又遭洋基血洗 金鶯戴維斯還槓上教頭

金鶯又被洋基血洗,場邊還發生「高薪低就」的一壘手戴維斯與總教練海德險些大打出手的風波。 截圖自影片 分享 facebook

今天的金鶯坎登球場很不平靜,2:14慘遭洋基下重手之餘,場邊還鬧出一壘手戴維斯(Chris Davis)與總教練海德(Brandon Hyde)險些大打出手的風波。

金鶯在美聯東區敬陪末座,年薪高達2300萬美元的戴維斯沒有終點的低潮期難辭其咎,今天全隊又遭遇一場血淋淋的戰役,洋基全場敲出5發全壘打,厄謝拉(Gio Urshela)和東岡凱爾(Kyle Higashioka)都繳出雙響砲,將團隊本季對戰金鶯的全壘打數推上52轟,改寫單季對戰單一球隊最多全壘打紀錄。

金鶯此役登板的五名投手各挨一轟,無一倖免,打線提供的援助也有限,第五局戴維斯遭代打換下時更爆發內鬨,成為全場焦點。

Orioles 1B Chris Davis had to be held back in the dugout as he tried to confront manager Brandon Hyde 😳 pic.twitter.com/VCNfoUrNWW