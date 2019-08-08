MLB／古瑞爾灌8打點 布萊格曼：1到12棒都強

2019-08-08 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



古瑞爾首局的三分砲領銜，灌進追平隊史紀錄的8分打點，助太空人輕取洛磯。 美聯社 分享 facebook

太空人今天以14：3大勝洛磯，有8分是來自古瑞爾（Yuli Gurriel）的球棒，他以首局的三分砲領銜，灌進追平隊史紀錄的8分打點，火力相挺先發六局失兩分、送出10次三振的柯爾（Gerrit Cole）摘下第14勝。

古瑞爾火力大爆發，四打數敲出兩安打，第一局的全壘打和第四局的二壘打各帶有3分打點，另外還靠高飛犧牲打和游擊方向滾地球各送回1分；他在第七局於一、二壘有人時上場打擊，有意挑戰破隊史紀錄的第9分打點，事與願違，以內野飛球出局結束該局攻勢。

「我很想把隊友送回來得分，但沒能辦到，但我很開心有8分打點。」古瑞爾的8分打點，改寫太空人主場美粒果球場紀錄，隊史紀錄則追平陶爾斯（J.R. Towles）在2007年9月20日（美國時間）締造的數字，當時是在紅雀主場寫下。

古瑞爾在第六棒的位置上狂灌8分打點，展現太空人雄厚的打線深度，古瑞爾說：「這項紀錄很難辦到，但在我們隊上，打線裡的每個人都有可能辦到。」隊友布萊格曼（Alex Bregman）甚至稱：「我們的打線從第1棒到第12棒都很強。」

太空人總教練辛區（A.J. Hinch）表示，「每一次當他站上打擊區，你都能感覺到有正面的事要發生，他的選球非常清楚，每一打席都能貫徹策略，他是這支球隊的重要戰力，這裡的每個人都為他開心。」

有隊友的全力相挺，柯爾寫意摘下勝投，他在近14場先發共拿下10勝0敗、防禦率1.98。投打相輔相成，柯爾表示，「每次出賽，我讓我的球隊處於贏球的有利位置，我們的打線也讓我有絕佳機會可以拿到勝投。」