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MLB／12強美國隊教頭出爐 前洋基教頭吉拉迪掌兵符

2019-08-08 07:49聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基隊總教練吉拉迪（Joe Girardi）確定再掌兵符，但暫時還不是大聯盟球隊，而是世界棒球12強賽美國隊主帥，這將是他首次擔任國家隊總教練。

美國棒協今天宣布征戰11月世界12強賽的美國隊總教練人選，曾掌洋基兵符十年的吉拉迪雀屏中選，他表示，「這令我感到無比興奮，我熱愛我的國家，我認為我們生活在世界上最美好的地方，現在代表國家出賽、爭取奧運門票的機會到來，我非常榮幸接下這份任務。」

吉拉迪曾以球員身分在1984年洛杉磯奧運入選美國隊大名單，但未能進入最終名單，1985年才於洲際盃首披國家隊球衣。在美國棒協發布的新聞稿中，吉拉迪提到，「我非常幸運曾在1985年穿上這件特別的球衣，能以總教練的身分再次穿上這件球衣，這是我的尊榮。」

今年將是世界12強賽第二屆舉辦，美國隊在上屆以亞軍作收，本屆與荷蘭、墨西哥、多明尼加同分在A組，爭取分組前二晉級在日本登場的複賽，本屆賽事也將誕生東京奧運參賽權亞太區和美洲區各一席。

美國棒協主席塞勒（Paul Seiler）表示，「我們的目標是找出能率領美國隊的正確人選，而吉拉迪在大聯盟的執教履歷，以及他曾以球員身分入選美國隊的經驗，成為滿足我們條件的明確選擇，我們很有信心將這支球隊託付到最棒的人手中，很期待看到這支球隊11月站上國際舞台征戰。」

中華隊則分在B組，預賽將以地主身分與日本、委內瑞拉、波多黎各同組較勁，總教練人選已在5月底產生，由猿隊總教練洪一中掌帥印。

吉拉迪棒協洋基
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