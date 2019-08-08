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MLB／大都會4轟橫掃馬林魚 6連勝力爭國聯外卡

2019-08-08 10:56中央社 紐約7日專電

紐約大都會今天單場4轟，康佛托雙響砲，阿隆索連3戰開轟，助球隊7比2擊敗邁阿密馬林魚，橫掃系列賽。大都會6連勝，近14戰拿下13勝，加入國聯外卡競爭行列。

大都會原本打進季後賽希望渺茫，明星賽後脫胎換骨，如今距離國家聯盟外卡第2席位僅一場勝差。本週拿國聯戰績墊底的馬林魚「進補」後，大都會將面臨強敵，9日起與暫居國聯外卡首位的華盛頓國民進行3連戰，接著遭遇國聯東區榜首亞特蘭大勇士。

大都會此役面對馬林魚23歲日美混血新秀投手山本喬丹（Jordan Yamamoto），第4棒阿隆索（Pete Alonso）毫不客氣，1局下轟出2分砲，大都會連7戰首局先馳得點。

阿隆索本季累積37轟，在隊史單季全壘打排行榜上並列第10，只要再3轟，就能超越洛杉磯道奇強棒貝林格（Cody Bellinger）2017年以39轟締造的國聯菜鳥最多轟紀錄。

馬林魚2局上扳回一城，大都會康佛托（Michael Conforto）3局下以2分砲還以顏色，這發剛好落在右外野標竿內的全壘打是他生涯第100轟。7局下，隊友麥尼爾（Jeff McNeil）補上2分砲後，康佛托再揮出左外野方向陽春砲，本季第25轟出爐。

26歲的康佛托成為大都會隊史第14名百轟打者，近11戰7度開轟，並達成兩年來首次單場雙響。

康佛托賽後受訪表示：「在主場達成（生涯百轟）里程碑感覺棒呆了，希望還能累積更多轟，今天是個特別的日子。」

大都會先發投手馬茲（Steven Matz）投6.2局僅失2分，拿下賽季第7勝，本季主場出賽5勝0敗，防禦率僅2.14。他還在3局下敲安打，並靠康佛托開轟得分，投打俱佳。

馬林魚全場敲8支安打，僅比大都會少兩支，但以短程安打居多，安德森（Brian Anderson）6局上揮出陽春砲後，馬林魚未再添分數，作客紐約4連戰慘遭橫掃，苦吞6連敗。備受期待的山本喬丹6局失4分，吞下6月升上大聯盟以來第3敗。

效力馬林魚的陳偉殷5日在雙重賽首戰後援兩局無失分，後3場系列賽都未上陣。

大都會
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