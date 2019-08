MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

金鶯史都華今日在外野守備出糗,想接球反被球砸到頭。 美聯社 分享 facebook

這周肯定不是外野手的日子,至少隊藍鳥的費雪(Derek Fisher)與金鶯的史都華(DJ Stewart)都是如此。

原因是兩人在本周先後發生「系隊級」守備,藍鳥新秀費雪先是在日前處理一平凡無奇的飛球時,竟然沒判斷好落點讓球直接砸到臉上,讓對手安全上壘,榮登「今日我最糗」。

Talk about a (wait for it) cheeky play by Derek Fisher.pic.twitter.com/11xUmdFvss