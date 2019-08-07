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MLB／一周2起系隊級守備 金鶯、藍鳥外野手好糗

2019-08-07 18:38聯合新聞網 綜合報導

金鶯史都華今日在外野守備出糗，想接球反被球砸到頭。 美聯社
金鶯史都華今日在外野守備出糗，想接球反被球砸到頭。 美聯社
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這周肯定不是外野手的日子，至少隊藍鳥的費雪(Derek Fisher)與金鶯的史都華(DJ Stewart)都是如此。

原因是兩人在本周先後發生「系隊級」守備，藍鳥新秀費雪先是在日前處理一平凡無奇的飛球時，竟然沒判斷好落點讓球直接砸到臉上，讓對手安全上壘，榮登「今日我最糗」。

巧合的是當時因此失誤得利的金鶯，在今天對洋基的比賽也發生類似場景，4局上一壘有人時，洋基打者福特(Mike Ford)擊出左邊方向淺飛球，出棒後自己也很不滿意，佈陣偏右的金鶯左外野手史都華全速奔跑追趕，並且試圖滑接，但因腳步沒踩穩跌倒，他甚至試著伸長手套還是沒碰到球，反而先打到他的頭後落地，讓洋基因此攻佔二、三壘得點圈，最後也都回來得分，將比分拉開至5：2領先。

更糟的是史都華下半局並沒有上場打擊，而是由彼得森(Jace Peterson)取代，總教練海德(Brandon Hyde)表示他有腦震盪跡象才退場，唯一可慶幸的是這記play按規則是記為打者二壘安打，因此不影響他的守備率。

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