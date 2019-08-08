桑契斯華麗變身 太空人再生工廠最新力作

韋蘭德懂這感覺。柯爾懂這感覺。現在這種感覺，桑契斯也親自體會了。原來進了太空人再生工廠，馬上就看到效果，比神奇的止痛藥還迅速。

在藍鳥隊足足三個月不知勝利滋味，自責分率從四月底的2.32，攀升到七月底全大聯盟先發投手最高的6.07，吞下13連敗的桑契斯，終於離開了沒有他使用說明書的藍鳥球團，南向休士頓。太空人之所以去交易桑契斯，是因為他們看到了改造的可能性。

桑契斯一從藍鳥轉到太空人，就投出了一場6局無安打的比賽，最後不但拿下勝投，還中止了難堪的13連敗，人生頓時又從黑白恢復成彩色的！ 美聯社 分享 facebook

太空人從2017年改造摩頓開始，就建立起他們投手再生工廠的名聲，而且他們不改投手的投球機制，而是運用由制服組所發起的概念：『盡量多投你最好的球種，少投你最差的球。』這聽起來簡直像是廢話，但真正能做到的卻沒多少人。摩頓在2009到2015年間在海盜隊效力，而海盜傳統上就是支伸卡球隊伍，從2012到2017年間，他們的投手群只有一年使用伸卡球的比例不是全聯盟第一，摩頓就是他們的第一個demo，他在2010年的四縫線：伸卡球還有32.1：27.4，到了2011年驟變為8.5：61.2，這個改變在第一年頗有成效，讓摩頓從2010年的2勝進步到10勝，但自此之後，摩頓從2012年他29歲的球季起，在海盜隊剩餘的四年就不曾拿過兩位數字的勝場。

摩頓加入太空人隊時已經33歲，生涯戰績是極為普通的56勝71敗，而且前一個球季才因為大腿筋撕裂傷，只投了一個月就掛了。太空人隊看上的是他的曲球，摩頓的曲球一直很好，但海盜隊並不認為那該是他的最佳武器。太空人的數據組鼓勵摩頓多用這顆轉速年年都超過2900轉，在大聯盟排名前幾名的曲球，而且為了和這顆極品曲球搭配，摩頓的四縫線速球練得更快，用得更多。去年是摩頓生涯球速最快的一年，也是曲球使用比例最高的一年，而34歲的她，第一次入選明星隊。今年就獲得了光芒隊兩年，三千萬美元的生涯最大合約。

摩頓在海盜隊7個球季戰績41勝62敗、防禦率4.39，被交易後費城人後也沒有什麼改變。但太空人大膽用兩年1400萬美元簽下他後，徹底將他改造成功，合約到期後他再投靠光芒，笑領2年3000萬的高薪！ 美聯社 分享 facebook

同樣系出海盜的柯爾也承襲同樣的武器，但柯爾的伸卡球空有很快的球速，下沈的幅度卻離聯盟菁英級的水準有段差距，反而是他的四縫線不只有聯盟前五名的球速，還有很好的尾勁。另外曲球一直是柯爾最棒的變化球種，但海盜隊也不怎麼喜歡他用這個武器。在海盜的五年中，他平均每年只有11.8勝，自責分率是很普通的3.50，選秀狀元的威風好像已經快用完了。

2018年的一月，太空人把柯爾交易過來。柯爾春訓報到沒多久，太空人隊球團就把柯爾叫來開會。根據索契克（Travis Sawchik）和林德堡（Ben Lindbergh）的新書『The MVP Machine』，「太空人想要把他從海盜隊的套路中解放出來，因為這套套路限制住了柯爾的力量，讓他變成聯盟一般般的投手。太空人總教練辛區說，個人化的發展和關注是球團最有力的武器，棒球沒有那種一個size適合所有人穿的事情。柯爾在這一小時，完全個人化的會議中，聽著太空人的制服組跟他說，他們嘗試要交易他來已經兩年了，終於如願以償。他們一一列出哪些地方已經很好的，而哪些是他們覺得還有進步空間的。這些建議都有影片、分佈圖和詳細清楚的解釋來輔助。柯爾說，他簡直被嚇呆了，他從來沒有開過這樣的會啊。」

柯爾聽從太空人科學家們的建議，用更多的曲球和四縫線，也把揮臂速度練得更快，結果他投出了生涯最多的276次三振。今年柯爾的四縫線球速甚至比去年更快，曲球的轉速也更高了，後果是—聯盟第一個奪200K的男人，從六月起的13場先發，自責分率只有1.93。

太空人擅於幫投手做全面性的分析，找出他們最適合的投球及配球方式來修正，柯爾一試就成功，近兩季都投出非常優異的成績。 美聯社 分享 facebook

桑契斯加入太空人隊的第一戰，也是同樣的軌跡：捨棄無效的伸卡球，改用他最厲害的曲球。Fangraphs的梅洛特（Jake Mailhot）就觀察到其實桑契斯在藍鳥時期的曲球就是他最突出的武器。

桑契斯本季各種球路使用狀況分析 資料來源：FanGraphs 分享 facebook

今年桑契斯在藍鳥時期使用四縫線和伸卡球的比例大致相同，而他生涯大致上用伸卡球的比例將近五成，但他有個缺點：這兩種直球之間的差別並不明顯，而他的四縫線雖然有不錯的水平位移，但還不到太空人隊希望看到的水準。他真正最犀利的武器，根據上表，就是他的曲球。大聯盟官方的statcast已經幫我們算出，桑契斯的曲球其主動旋轉率（active spin，球的旋轉對球位移的影響度）高達89.8%，可在大聯盟排進93%的百分位數，絕對是菁英級的。

在他太空人處女秀中，桑契斯用曲球的比例是30.4%，而他之前單場曲球使用率超過30%的場次只有兩場，都是在他2014年處女球季，還在當救援投手時。這一戰他用曲球讓水手隊打者揮空五次，揮空率為45.5%，加上還有六次讓主審判為好球，所以他曲球的好球率達到將近40%，在變化球中是非常高的。

桑契斯本季在藍鳥隊期間伸卡球投得太多、曲球用得太少。太空人對症下藥幫他找出改進的方法，果然修改後效果良好！ 美聯社 分享 facebook

太空人也叫桑契斯投更多的四縫線速球，這場比例為32.6%，雖然高於他的年度平均，但還沒破他今年最高紀錄。但這顆四縫線的進壘點才是太空人強調的地方，為了跟往下掉的曲球間製造更多的高低差，太空人把這顆球的位置拉更高了：

這場對水手隊六局無安打的比賽中，桑契斯四縫線的進壘高度比他賽季的平均值高了2.3英吋，製造了兩次揮空，25%的揮空率和九次裁判撿好球，37%的好球率，都比大聯盟四縫線的平均值高出一截。

大聯盟官網特別把桑契斯的首打席，對上左打者史密斯單獨剪出(對決影片)，讓球迷可以看出他的策略。第一球是內角偏低的四縫線，主審判好球；第二球就是相同進壘點的曲球，史密斯完全沒預料到；第三球又是同一地區的曲球，史密斯勉強打成擦棒；接著來一顆內角高的速球，讓史密斯改變視覺水平；第五球，對，又是這顆內角偏低的曲球，卡布里三振。

現在就說桑契斯已經完全改造成功當然太早，樣本數還只有一場，但這證明太空人制服組能從垃圾中找出黃金，挖掘出符合他們用人哲學的選手，再加以適度的調整，結果就可能大不相同。

準備好要看葛蘭基了嗎？