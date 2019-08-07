親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

運動筆記風靡全美的半馬訓練法，到底有何神奇之處？轉職新手爸爸半年感想
健行筆記2019.07.25-26獨攀奇萊南華美景無敵 - 無耳茶壺山、半屏山、燦光寮山
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

MLB╱馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16世界日報 記者廖廷儀╱紐約報導

馬林魚不振，陳偉殷做好自己。 記者廖廷儀／攝影
馬林魚不振，陳偉殷做好自己。 記者廖廷儀／攝影
分享

看著擁擠的休息室，台灣左投陳偉殷也有點茫然。一下子這麼多球員，應該也只有春訓會有這樣的盛況。然而，對馬林魚隊來說，這可不是什麼好消息。

「最近我們傷兵多，然後投手消耗大，就一直從小聯盟調人上來，有的支援一場就下去，」陳偉殷苦笑說，「休息室都是滿的。」

為了省錢，馬林魚隊這幾年大量出清球星，遞補上的年輕球員未成氣候，表現不好是預料中事，戰績在國聯墊底也不讓人意外。只是對於陳偉殷來說，雖然明白球隊要年輕化，但這麼快就失去先發輪值地位，卻是始料未及。

陳偉殷現在能做的，就是做好自己該做的事。很明顯的，他在季初並沒有做到，或許本來還能以剛被換到不熟悉的後援角色解釋，但職業棒球畢竟是以成績說話，陳偉殷自己也很清楚，沒有什麼藉口好講。

「有調整心態，現在覺得上場後就盡量不去多想，」陳偉殷說，「不管狀況怎麼樣，只要上場，就是盡量想辦法壓住打者。」

由於季初的不穩，讓陳偉殷的防禦率居高不下，好不容易降到目前的「6」字頭。事實上，陳偉殷表現確實漸入佳境，7月單月防禦率3.97，近三次出賽共投五局無失分，還有六次三振，球速也在提升中，頻頻出現93英里速球。

「快速球的感覺還不錯，自信開始有慢慢找回來了，」陳偉殷說，「速度倒不會那麼在意，如果有控好的話就比較理想。」

陳偉殷馬林魚小聯盟
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

MLB／今日戰績表 克蕭7局9K正常發揮奪勝

2019-08-07 14:49

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

MLB／不是胡智為 瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

MLB／葛蘭基降臨隊友嗨翻 太空人全力拚倒洋基

2019-08-06 15:57

MLB／今日戰績表 洋基勝金鶯奪6連勝

2019-08-06 14:38

MLB／葉力奇雙響保全壘打王 加州雙雄開轟緊追

2019-08-06 13:49

MLB／陳偉殷催球速 找回自信直球對決

2019-08-06 13:39

MLB／海盜秀「無限手套」 網友：彈指ERA砍半

2019-08-06 12:36

MLB／洋基田中挨8長打 維拉完全打擊難救金鶯

2019-08-06 10:41

MLB／秋信守2兒放棄南韓籍 強調非躲兵役

2019-08-06 09:35

MLB／陳偉殷2局送3K 連2場飆破150公里

2019-08-06 08:23

MLB／普萊斯又爆紅襪8連敗 教頭：可怕的一周

2019-08-05 23:31

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／白人進賭場沒被檢查 西蒙斯：這是種族歧視

2019-08-06 17:34

邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00

NBA／卡珍斯轉戰洛城 湯普森：湖人重要戰力

2019-08-06 18:40

NBA／羅素與浪花兄弟同先發 柯爾：不會有問題

2019-08-07 09:54

MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

球鞋合約到手？ 傳林書豪將代言中國品牌

2019-08-07 15:37

MLB／王維中賞布萊恩2K 本季防禦率首破3

2019-08-07 11:11

日職／陽岱鋼開賽第2球敲安 巨人苦吞6連敗

2019-08-06 20:12

NBA／邁阿密之魂回歸 海斯倫出征第17個賽季

2019-08-07 08:49

中職／超強壘打數製造機 朱育賢挑戰大王紀錄

2019-08-07 07:00

世界盃男籃／球星大退潮 波總稱美國陣容非C咖

2019-08-07 16:40

MiLB／林子偉雙響本季終於開轟 張育成同場掛蛋

2019-08-07 10:38

小馬青棒／暌違7年！台東少棒再奪冠軍

2019-08-06 20:26

中職／彭政閔41歲生日敲兩安 陳子豪5打點屠猿

2019-08-06 22:23

MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58

NBA／美頻傳槍擊案 柯爾坦言害怕球場遭掃射

2019-08-07 10:28

中職／恰恰慶生 兄弟逆轉桃猿沒漏氣

2019-08-06 23:45

MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36

SBL／富邦勇士轉戰ABL 超籃剩5隊開打

2019-08-07 00:09

MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57

NBA／盼世界盃對位米契爾 戈貝爾：會勸他傳球

2019-08-07 11:14

MLB／昔選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29

NBA／火箭新球季受期待 塔克：要打得更無私

2019-08-07 12:17

世界盃男籃／好勝第一 波總：無需太多頂尖好手

2019-08-07 16:10

羽球／台北羽賽帶頭衝 周天成「當自己的教練」

2019-08-06 23:51

排球／旅日前拚亞錦賽 最強雙胞胎期待對決前隊友

2019-08-06 20:31

中職／猿480萬簽首輪蘇俊璋 只剩李承禎未談妥

2019-08-07 12:57

多倫多女網／海峽大戰逆轉勝 詹家姐妹挺進16強

2019-08-07 08:27

MLB／不是胡智為 瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33

影／彭政閔生涯最後一次球場慶生 兄弟12：6獲勝

2019-08-06 22:25

小馬聯盟／中華最強！青、少棒輕鬆連霸

2019-08-06 23:47

MLB╱馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16

MLB／今日戰績表 克蕭7局9K正常發揮奪勝

2019-08-07 14:49

羽球／爭當「台灣第一」 3組男雙嗆聲鬥嘴

2019-08-06 19:24

NBA／歐尼爾兒子雪瑞夫 心臟手術後回歸球場

2019-08-07 16:47

MLB／阿隆索第36轟 大都會近13戰12勝氣勢旺

2019-08-07 14:07

跑步知識／風靡全美的半馬訓練法 到底有何神奇之處？

2019-08-07 10:19

多倫多女網／芭蒂爆冷淘汰 球后寶座恐不保

2019-08-07 15:06

籃球／DLIVE夏季聯賽13日開打 SBL三隊提前暖身

2019-08-07 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top