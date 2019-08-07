MLB╱馬林魚戰績不振 陳偉殷調整心態做好自己

2019-08-07 17:16 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ╱紐約報導



馬林魚不振，陳偉殷做好自己。 記者廖廷儀／攝影 分享 facebook

看著擁擠的休息室，台灣左投陳偉殷也有點茫然。一下子這麼多球員，應該也只有春訓會有這樣的盛況。然而，對馬林魚隊來說，這可不是什麼好消息。

「最近我們傷兵多，然後投手消耗大，就一直從小聯盟調人上來，有的支援一場就下去，」陳偉殷苦笑說，「休息室都是滿的。」

為了省錢，馬林魚隊這幾年大量出清球星，遞補上的年輕球員未成氣候，表現不好是預料中事，戰績在國聯墊底也不讓人意外。只是對於陳偉殷來說，雖然明白球隊要年輕化，但這麼快就失去先發輪值地位，卻是始料未及。

陳偉殷現在能做的，就是做好自己該做的事。很明顯的，他在季初並沒有做到，或許本來還能以剛被換到不熟悉的後援角色解釋，但職業棒球畢竟是以成績說話，陳偉殷自己也很清楚，沒有什麼藉口好講。

「有調整心態，現在覺得上場後就盡量不去多想，」陳偉殷說，「不管狀況怎麼樣，只要上場，就是盡量想辦法壓住打者。」

由於季初的不穩，讓陳偉殷的防禦率居高不下，好不容易降到目前的「6」字頭。事實上，陳偉殷表現確實漸入佳境，7月單月防禦率3.97，近三次出賽共投五局無失分，還有六次三振，球速也在提升中，頻頻出現93英里速球。

「快速球的感覺還不錯，自信開始有慢慢找回來了，」陳偉殷說，「速度倒不會那麼在意，如果有控好的話就比較理想。」