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MLB／太空人有夠會打 葛蘭基在場邊嫌無聊

2019-08-07 15:57聯合報 記者藍宗標╱即時報導

隊友攻太久，讓葛蘭基在場邊準備嫌無聊。 美聯社
隊友攻太久，讓葛蘭基在場邊準備嫌無聊。 美聯社
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太空人隊在「731交易大限」最後一刻補進的巨投葛蘭基（Zack Greinke），今天在休士頓主場首次登板，對洛磯隊先發六局，被揮出七支安打、失五分，但靠隊友強大火力掩護，奪下重返美聯首勝，他說：「我們打線真的很好，投球過程充滿樂趣。」

太空人11：6擊敗洛磯，最近拚出五連勝，本季戰績74勝40敗在美聯排名第二，只比洋基隊多一敗，在美聯西區領先排名第二的運動家隊九場勝差。

葛蘭基今天前三局讓洛磯掛零，四局上失兩分，六局上被塔皮亞（Raimel Tapia）轟出三分砲，追成5：5平手，但太空人六局下再得兩分，讓他重新取得勝投資格，最後也順利奪勝。

太空人全場揮出13支安打，包括四支全壘打，從二到七局都有攻勢、連續六局得分，葛蘭基對這點「頗有怨言」，他說：「每局上場前等太久，覺得有點無聊。」

葛蘭基表示，在場邊就是儘量放鬆，沒事可做仍要保持專注力。

從響尾蛇隊轉戰太空人，也是生涯第六隊，葛蘭基加入韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）的先發行列，沒有太大適應問題，他說：「加入新球隊，有時會有一些彆扭，但在這裡感覺很好。」

太空人先發投手群在最近18戰投出15勝1敗，葛蘭基今天拿到對洛磯第14勝，是他對戰所有球隊最多勝紀錄，本季出賽24場投出11勝4敗、防禦率3.08。

洛磯Justin VerlanderZack Greinke
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