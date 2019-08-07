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MLB／金鶯投手像發球機 被洋基6轟後達229轟

2019-08-07 14:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

金鶯投手群像全壘打製造機，本季挨轟多達229支，穩居大聯盟第一。 美聯社
金鶯投手群像全壘打製造機，本季挨轟多達229支，穩居大聯盟第一。 美聯社
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金鶯隊投手群變成大聯盟球隊「全壘打製造機」，今天在主場對洋基之戰，又被揮出六支全壘打，本季挨轟多達229支，穩居大聯盟第一，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）說：「數字不會說謊，想在這座球場投球，就要想辦法把球留在場內。」

金鶯對洋基三連戰前兩戰分別以6：9、4：9輸球，吞下對戰11連敗，兩場比賽被轟出11支全壘打，海德所謂「把球留在場內」就是要投手群避免挨轟，否則對球隊造成的傷害實在太大。

洋基今天六名打者貢獻全壘打，三局上塔奇曼（Mike Tauchman）、勒梅休（DJ LeMahieu）、葛瑞格里歐斯（Gregorius）先後開轟，六局上羅曼恩（Austin Romine）追加陽春砲，九局上賈納（Brett Gardner）、梅賓（Cameron Maybin）連續開轟，讓海德在場邊愈看愈洩氣。

金鶯在主場Camden Yards連輸洋基14場，本季戰績掉到38勝75敗，在美聯只贏老虎隊，落後洋基36場勝差，海德說：「想在美聯東區成為具有競爭力的球隊，還有很長的路要走，投手群必須要有戰力。」

洋基本季在Camden Yards締造38轟紀錄，已是大聯盟球隊在客場最多轟，在這座球場14連勝也是隊史在敵隊球場最長，本季戰績74勝39敗仍是美聯球隊最佳。

洋基金鶯
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