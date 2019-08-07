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MLB／葛蘭基6局失5分無妨 太空人4轟護勝

2019-08-07 11:36聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

葛蘭機主投六局失五分卻還能奪勝投，這大概是轉隊到太空人最大的好處吧！ 美聯社
葛蘭機主投六局失五分卻還能奪勝投，這大概是轉隊到太空人最大的好處吧！ 美聯社
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轉戰太空人的首場比賽，前塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）只繳出六局失五分的表現，退場時讓造訪的洛磯追成平手，但在隊友的強大火力支援下，太空人終場仍以11：6笑納六連勝，葛蘭基的本季第11勝也到手。

在上周的交易截止日，葛蘭基從響尾蛇重磅降臨太空人，今天是轉隊後首度出賽，他在四局上遇到第一波亂流，安打、保送與暴投相繼出現，讓洛磯先靠著亞瑞納多（Nolan Arenado）的高飛犧牲打破蛋，隨後麥克馬宏（Ryan McMahon）補上二壘安打，再丟一分。

雖然太空人打線不吝嗇給新同學支持，葛蘭基還是在六局上失守，兩人出局後被塔皮亞（Raimel Tapia）扛出三分彈，一口氣彌平比數差距，形成5：5。

披上太空人戰袍的第一戰，葛蘭基用99球投滿六局，其中速球33顆、變速球31顆和20顆曲球為主要武器，共被敲七支安打，有兩個保送和兩次三振，防禦率升到3.08。

太空人全場挹注四發全壘打，尤其柯瑞亞（Carlos Correa）在六局下當首棒打者，立刻用陽春全壘打解開平手僵局，力挺葛蘭基進帳轉隊後的第一勝，古瑞爾（Yuli Gurriel）也以單場雙響表達歡迎之意，菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）則是二局上率先開轟，出賽42場就敲出第14轟，已刷新太空人隊史開季前50場的最多轟紀錄。

洛磯
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