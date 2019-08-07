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MLB／指叉球失靈常被打爆 田中：球不一樣

2019-08-07 10:05聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

田中將大招牌指叉球失靈，他表示是因為大聯盟更改了官方用球。 美聯社
田中將大招牌指叉球失靈，他表示是因為大聯盟更改了官方用球。 美聯社
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洋基投手田中將大昨天先發5.1局被金鶯打退場，挨了十支安打中有八支是長打，本季防禦率來到生涯最高的4.93，令外界好奇壓制力盡失的原因，田中透過翻譯提出解釋，是因為大聯盟更改了官方用球，「當你握著球，感覺不太一樣，當你帶著這種不同握感投球，球的軌跡也跟著有明顯不同。」

大聯盟使用彈力球的質疑聲不斷，在全壘打產量不停突破新高的情況下，不少投手把矛頭指向球有問題，如今田中將大也和塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）和薛則（Max Scherzer）等人站在一塊。

受到用球不同影響，田中將大的招牌指叉球失靈，根據分析網站，今年他的指叉球向下掉的幅度減少，卻多了橫向的移動，現在他也坦言，「看起來比較像是二縫線速球。」

田中將大的指叉球在過去兩年的被打擊率分別為2017年的1成91，和2018年的2成20，今年卻飆升逼近三成，被打出的22發全壘打，有八支是指叉球挨轟，讓他不得不捨棄過往最得力的武器，改用四縫線速球和滑球。

田中將大甚至改變指叉球握法，希望能找到新解答，「我們必須適應球，我們被給了這顆球去比賽，所以現在要找到方法習慣它，然後有效率抓到出局數，得試著去修好指叉球，我認為現在正是對的方向。」

田中將大大聯盟
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