MLB／不是胡智為 紅人瓦托要穿「WHO」綽號球衣

大聯盟官網評選出的有趣綽號球衣,第一名是紅人瓦托選擇的「WHO」。 美聯社

大聯盟球員周今年將在台灣時間8月24日至26日舉行,一年一度的綽號球衣再次現身球場,效力馬林魚的我國投手陳偉殷依舊會穿上「WEIGH-IN」版球衣,今年才回到大聯盟的王維中,則沒有特別封號在他的運動家球衣上,會和平常一樣穿著「WANG」。

天使「二刀流」大谷翔平也會披上去年的綽號球衣,讓「SHOWTIME」重現江湖,而他第一年挑戰大聯盟的花卷高校學長菊池雄星,將在水手迎來球員周初體驗,選擇用名字的諧音「U SAY」印球衣上當綽號。

其它大聯盟官網評選出的有趣綽號球衣,第一名的是「WHO」,不過即將要穿上的人不是我國好手胡智為,而是紅人球星瓦托(Joey Votto),他在前兩年分別將「Tokki 2」和「In Flanders Fields」印在背上,今年之所以選擇「WHO」,是要向美國1930年代著名搞笑團體Abbott and Costello致敬,他們最經典的台詞就是「Whos on First?」,瓦托認為能呼應他一壘手的身分。

其它有趣的球衣還包括王維中的隊友馬丁尼(Nick Martini),直接選用馬丁尼調酒的圖示貼在背上,遊騎兵老將潘斯(Hunter Pence)更無厘頭,球衣上的符號是「¯\_(ツ)_/¯」,天使游擊手西門斯(Andrelton Simmons)的綽號「SIMBA」則剛好呼應最近熱映中的迪士尼電影獅子王。

