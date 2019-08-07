MLB／不是胡智為 紅人瓦托要穿「WHO」綽號球衣

2019-08-07 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟官網評選出的有趣綽號球衣，第一名是紅人瓦托選擇的「WHO」。 美聯社 分享 facebook

大聯盟球員周今年將在台灣時間8月24日至26日舉行，一年一度的綽號球衣再次現身球場，效力馬林魚的我國投手陳偉殷依舊會穿上「WEIGH-IN」版球衣，今年才回到大聯盟的王維中，則沒有特別封號在他的運動家球衣上，會和平常一樣穿著「WANG」。

天使「二刀流」大谷翔平也會披上去年的綽號球衣，讓「SHOWTIME」重現江湖，而他第一年挑戰大聯盟的花卷高校學長菊池雄星，將在水手迎來球員周初體驗，選擇用名字的諧音「U SAY」印球衣上當綽號。

其它大聯盟官網評選出的有趣綽號球衣，第一名的是「WHO」，不過即將要穿上的人不是我國好手胡智為，而是紅人球星瓦托（Joey Votto），他在前兩年分別將「Tokki 2」和「In Flanders Fields」印在背上，今年之所以選擇「WHO」，是要向美國1930年代著名搞笑團體Abbott and Costello致敬，他們最經典的台詞就是「Whos on First?」，瓦托認為能呼應他一壘手的身分。

其它有趣的球衣還包括王維中的隊友馬丁尼（Nick Martini），直接選用馬丁尼調酒的圖示貼在背上，遊騎兵老將潘斯（Hunter Pence）更無厘頭，球衣上的符號是「¯\_(ツ)_/¯」，天使游擊手西門斯(Andrelton Simmons）的綽號「SIMBA」則剛好呼應最近熱映中的迪士尼電影獅子王。