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MLB／昔日選秀狀元 水手貝克漢染藥禁賽80場

2019-08-07 08:29聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

繼去年的卡諾（Robinson Cano）後，水手陣中再度有球員因藥檢沒通過而遭禁賽，今年初才以自由球員身分入隊的貝克漢（Tim Beckham），被檢驗出體內殘留雄激素藥物康力龍，大聯盟處以80場禁賽，意謂著他在今年賽季得提早報銷。

去年五月還在水手的卡諾因違反禁藥條例被罰80場球監，趕在下半季復出的他，失去二壘手的位置，沒想到水手連兩年遇上染藥麻煩，這次換成貝克漢，確定無法貢獻本季剩下的48場賽事。

29歲的貝克漢是在一月和水手簽下175萬美元合約，本賽季扮演工具人的角色，供游擊手和左外野調度，88場出賽有2成37打擊率、15支全壘打和47分打點。

貝克漢透過球員工會發表聲明，表示是在不知情下服用禁藥，「一個信任的來源給了我這個藥，他們說這個沒問題。」不過最後他也表示尊重判決結果，「我接受所有責任，誠摯地向水手球團道歉，包含隊友、球迷還有家人，我期待能在服完禁賽後重啟生涯。」

貝克漢曾是2008年選秀狀元，生涯從光芒起步，2013年上到大聯盟，2017年被交易到金鶯，今年轉戰水手，生涯尚未打出代表作，本季結束後首度取得薪資仲裁資格。

水手貝克漢
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