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邊當爐主邊重振旗鼓 馬林魚731大洗牌

2019-08-07 07:00林亭

隨著731交易大限結束，各隊在迎新送舊的過程中，對續留母隊的球員定位也更加明確。續留邁阿密馬林魚隊的台將陳偉殷，在球隊交易掉3名主力投手後，出賽空間又更將明朗。雖然馬林魚目前戰績在國聯殿底，已無望晉級季後賽，但對陳偉殷而言，他已悶了前大半季，若能在剩餘的比賽中有突破性的表現，或許就能讓球團對他改觀，也會對明年底尋覓新東家有幫助。

馬林魚重建中 捨老將求新秀

在今年的交易操盤中，馬林魚極力出清優質投手，換來多名潛力新秀，重建意願濃厚。他們先送走終結者羅莫（Sergio Romo）、換來雙城2A強打一壘手狄亞茲（Lewin Diaz），後來又在31日當天將先發投手李察茲（Trevor Richards）及後援投手安德森（Nick Anderson）交易至坦帕灣光芒，取得多功能後援投手史坦尼克（Ryne Stanek）及新秀游擊手桑契斯（Jesus Sanchez）；此外，他們也用先發投手加侖（Zac Gallen）盤來響尾蛇隊頭號新秀游擊手奇澤姆（Jazz Chisholm）。

馬林魚牛棚中表現稍微能看的投手也只有終結者羅莫，現在他被換到雙城，留給陳偉殷更好...
馬林魚牛棚中表現稍微能看的投手也只有終結者羅莫，現在他被換到雙城，留給陳偉殷更好的出賽機會。 美聯社
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36歲老將羅莫本季以一年合約加盟馬林魚，球團寄望他投出身價並展現好賣相，再藉由季中交易來豐厚農場。李察茲及安德森皆非頂級新秀出身，但把握住重建中的馬林魚賦予他們大量的出賽空間，最終成長為獨當一面的投手。然而兩人的天賦終究有限、年紀也已不小，現階段對渴望高天賦新人的馬林魚來說無實質幫助，球團遂打包交易換取頂尖新秀。

新人加侖僅效力馬林魚7場便動身前往亞利桑那，本季繳出2.72 ERA（3.57 FIP）水準之上的成績，更被大聯盟官網評價具有3號先發的潛力。看似符合重建球隊的需要，但球團決心補強農場始終欠缺的大物游擊手。

馬林魚新秀先發投手加侖上大聯盟後成績相當亮眼，但為了補強游擊戰力，只能忍痛把他換...
馬林魚新秀先發投手加侖上大聯盟後成績相當亮眼，但為了補強游擊戰力，只能忍痛把他換了出去。 美聯社
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21歲的奇澤姆是響尾蛇農場最佳新秀，五拍子的特性使他具備全方位的身手，被預測具備「雙 20」的身手。不過今年升上高階小聯盟之際，表現顯得相當掙扎，不僅打擊率在2成徘徊，被三振率更是令人咋舌的百分之34。馬林魚此刻的選擇可謂豪賭一場，盼望能藉由環境的轉變，幫助奇澤姆重新找回球感。

總結來說，今年完成的這幾筆交易，幫助農場大幅度進補眾多天賦新秀。考量球隊並不將目光著眼於兩三年內，此刻有助於培養未來可獨挑大梁的明星野手。

陳偉殷前半季出賽數貧乏 731後表現空間增加

陳偉殷自季初就不太受馬林魚重用，從4月至7月，他分別只投了9.2、10.1、12.0及11.1局，比去年擔任先發時少了超過一半的局數。今年交易大限結束，馬上就有2場出賽機會，也都繳出無失分好投。

八月的馬林魚牛棚將不可避免出現大洗牌，年輕球員必須銜接離隊主力的空缺，並利用剩餘賽事淬煉自我。對於尚有大約在身的陳偉殷來說，被釋出的炸彈警報已暫時解除，球團仍會想辦法極大化他的剩餘價值，以求在明年面臨合約年時能出清換取新秀。眾所皆知，陳偉殷本季一直不在狀況內，因此馬林魚可能會採取「以賽代訓」，幫助這位台灣老將重新找回過往的球感。

馬林魚陳偉殷

林亭

比起看棒球，更愛動筆寫下棒球員的故事；比起寫故事，更愛用相機紀錄三級棒球員的笑與淚。
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