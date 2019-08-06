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SBL／富邦轉戰ABL 籃協、黑人給祝福

2019-08-06 17:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年5月才迎接隊史第一座SBL總冠軍，富邦勇士隊今天正式宣布離開第17季SBL，轉戰東南亞職業聯賽（ABL），中華籃協和富邦原本副領隊「黑人」陳建州都獻上祝福。

SBL第16季結束後，中華職籃大聯盟（CBL）宣布今年展開新賽季，上月雖確定破局，但富邦已提交申請加入ABL，今天正式確定轉戰ABL。

中華籃協表示，富邦傳出出走後，就與球團多次溝通，希望富邦續留SBL，但富邦仍希望參加以主客場賽制之聯賽為優先。

中華籃協聲明提到，對於台灣籃球隊參加東南亞職業籃球聯賽，一方面可以借鏡東南亞聯賽主客場經營與行銷經驗，一方面也有助於台灣年輕籃球員與ABL裡許多外籍職業籃球員交流，本會予以尊重與祝福，「但考量ABL的賽事場次與各隊主力球員多為外援球員，恐怕壓縮年輕本土球員上場時間，也影響富邦企業扶植年輕球員與籃球運動的美意。」

中華籃協表示，後續仍會繼續爭取富邦企業與其他SBL球團一起努力，「打造SBL超級籃賽為台灣最高等級賽事」，改善環境開拓球迷，培育更多優秀球員，讓年輕球員在台灣可以有一個追尋與實現夢想的舞台。

身兼ABL寶島夢想家領隊和富邦副領隊的陳建州，今天也在社群平台和富邦道別，他感謝5年來球團大力支持，從去年的失利到今年開花結果，現在該是階段性任務結束的時間點，「卸下富邦勇士籃球隊副領隊的職務，雖然對這支球隊所有隊職員非常的不捨、但是我個人認為是時候要把從台啤、台灣大、富邦勇士、夢想家這17年所累積的經驗和專業，計劃在未來協助現在低迷的整體籃球環境，也想花更多時間把成軍才兩年的寶島夢想家給帶好！」

富邦勇士SBL寶島夢想家
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