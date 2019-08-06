MLB／葛蘭基降臨隊友嗨翻 太空人全力拚倒洋基

2019-08-06 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



轉戰太空人的葛蘭基明天首次亮相對決洛磯隊，隊友都迫不及待想要看他投球。 美聯社 分享 facebook

太空人隊在「731交易大限」最後一刻補進重量級投手葛蘭基（Zack Greinke），明天首次亮相對決洛磯隊，隊友都迫不及待想要看他投球；休士頓媒體預言，葛蘭基加盟後，太空人先發投手群再升級，有機會超越洋基隊，成為美聯最佳球隊。

洋基今天9：6擊敗金鶯隊，拚出六連勝，目前戰績73勝39敗在美聯排名第一，太空人73勝40敗居次，葛蘭基重返美聯首戰，對手卻是國聯球隊，太空人將挑戰五連勝、近九戰第八勝。

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）昨天對水手隊先發六局失一分，成為大聯盟本季首位15勝投手，防禦率2.68也是美聯最佳；太空人在三連戰橫掃水手，三場比賽合計22：3，球隊打得正順，明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）還覺得今天休兵太可惜。

太空人明天在主場對洛磯進行二連戰首戰，葛蘭基（本季在響尾蛇隊10勝4敗、防禦率2.90）成為最大焦點，他過去對決洛磯34戰（33場先發）投出13勝7敗、防禦率3.68，合計208局飆出207次三振，布萊格曼說：「我很興奮，拭目以待。」

太空人前年八月底從老虎隊挖角韋蘭德，也順利奪下隊史首座世界大賽冠軍，葛蘭基五天前加盟後，休士頓媒體形容，全隊興奮程度有如韋蘭德兩年前入隊的翻版。

「他可是大聯盟最頂尖的五名投手之一。」太空人外野手史普林格（George Springer）說，以前對過葛蘭基很多次，一點也不好玩。

葛蘭基加入韋蘭德、柯爾（Gerrit Cole）、邁利（Wade Miley）的先發行列，四人防禦率都在大聯盟投手前12名內，太空人已被評為世界大賽冠軍最熱門球隊之一。