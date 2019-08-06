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MLB／陳偉殷催球速 找回自信直球對決

2019-08-06 13:39中央社 紐約5日專電

旅美投手陳偉殷本季轉戰牛棚，逐漸適應後援角色，近期連3戰無失分，防禦率創4個月來新低。隨著直球狀態提升，陳偉殷愈來愈有自信催球速，在壓制打者上收到不錯效果。

陳偉殷賽後受訪表示，今天直球感覺還不錯，自信也慢慢找回來了。 美聯社
陳偉殷賽後受訪表示，今天直球感覺還不錯，自信也慢慢找回來了。 美聯社
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陳偉殷本週隨邁阿密馬林魚隊造訪紐約，與大都會進行4連戰。今天雙重賽首戰，陳偉殷在球隊落後4分時登場，後援兩局送出3次三振，僅被敲一支安打，以無失分表現完成投球任務，替馬林魚晚場賽事保留牛棚戰力。

陳偉殷登板面對的首名打者是大都會第4棒阿隆索（Pete Alonso）。陳偉殷連投3顆四縫線速球，最快時速催到93.6英哩（約150.6公里）。阿隆索前兩球擊成界外球，最後一球揮空，陳偉殷以3球三振這位本季35轟的國家聯盟新人王熱門人選。

陳偉殷賽後受訪表示：「今天直球感覺還不錯，可能就是利用自己優勢，試試看可不可以順利抓到打者，結果都還不錯，直球的自信也慢慢找回來了。」

至於直球均速較季初提升的原因，陳偉殷認為並非調整上軌道，而是上投手丘就盡量不去多想，盡力壓制打者就對了，「有些時候可能做得不是那麼好，但我覺得能夠控制好的話就好了」。

陳偉殷此役使用26球，19球是好球，好球比例理想。連3戰無失分後，陳偉殷賽季防禦率降至6.65，創4月初以來新低。

值得一提的是，陳偉殷面對的第2名打者戴維斯（J.D. Davis）擊出一記直擊投手丘的強勁平飛球，陳偉殷來不及閃躲，直覺反應伸出手套接住球。以漂亮守備解決戴維斯後，陳偉殷一臉淡定，專心面對下一名打者。

陳偉殷談到這球時說，打者擊球如果太強勁或自己覺得不對勁，還是會選擇閃躲，以免受傷。這球伸出手套主要還是想保護自己，能否接到球算是其次。

馬林魚午場比賽受制於大都會王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom），2比6吞敗。馬林魚在晚場比賽中段超前，卻在7局下遭大都會康佛托（Michael Conforto）與阿隆索連續開轟逆轉，4比5輸球。

馬林魚苦吞4連敗，本季戰績42勝69敗，持續在國聯墊底。

處於重建期的馬林魚本季先發輪值年輕化，34歲的陳偉殷出賽33場都是扮演後援角色。馬林魚7月27日將36歲老將羅莫（Sergio Romo）交易到明尼蘇達雙城後，陳偉殷成為陣中最年長、也是唯一超過30歲的投手。

談到自己成為投手群老大哥，陳偉殷說，在大聯盟年長不見得有優勢，自己也還有很多不懂的地方需要學習。如果說要給後輩什麼建議，應該就是大家一起解決陣中問題，共同朝對的方向邁進。

陳偉殷大都會馬林魚
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