親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

柯文哲任黨主席！台灣民眾黨允許雙重國籍、不收黨費

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

運動筆記熱血童軍的美國跑馬夢~跑上金門大橋之舊金山馬拉松眼睛在天堂身體在地獄的2019環青海湖超級馬拉松 5日賽 7/28~8/1
健行筆記再訪 谷關七雄 之 白毛山 ~ 空拍趣. 2019.7.24探勘八卦力山+八角崠山
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

MLB／海盜秀「無限手套」 網友：彈指ERA砍半

2019-08-06 12:36聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

海盜先發投手馬斯葛洛夫在賽前練球時，手套成了畫有寶石的無限手套引起話題。 截圖自...
海盜先發投手馬斯葛洛夫在賽前練球時，手套成了畫有寶石的無限手套引起話題。 截圖自海盜官方推特
分享

漫威電影「復仇者聯盟4：終局之戰」刷新電影史上最佳票房紀錄，影迷分布全球，當然不外乎大聯盟球員，今天海盜先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）在賽前練球時，手套成了畫有寶石的無限手套，照片曝光後在網路引起話題，不少網友好奇如果他學電影彈一下指頭，是否會發生什麼事。

包含ESPN和Fox Sports等轉播單位，都在官方推特上發布馬斯葛洛夫戴著「無限手套」的照片，雖然是一般棒球手套，上面卻塗成金色並畫有彩色的寶石，宛如電影中具有強大破壞力的武器，很入戲的Fox Sports在推特上寫著，「薩諾斯真好，讓馬斯葛洛夫今天借用無限手套。」ESPN也套用電影台詞發文，「海盜投手馬斯葛洛夫是你們無法避免的命運。」

電影中只要戴著無限手套彈指，就會發生威力十足的大事，因此不少網友加入留言，紛紛寫著，「如果他彈指的話海盜應該可以戰力復活吧」、「他應該彈指讓自己的防禦率減半」、「他昨天就該用的」。

馬斯葛洛夫本季24場出賽，其中23場先發，戰績為八勝十敗，防禦率4.69，昨天他在主場對大都會只投3.1局丟八分，賽後表示背部有些不適；海盜今天以7：9輸給釀酒人，則以48勝64敗位居國聯中區墊底，離外卡和分區龍頭都有十場以上的勝差。

海盜大都會大聯盟
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

MLB／洋基田中挨8長打 維拉完全打擊難救金鶯

2019-08-06 10:41

MLB／秋信守2兒放棄南韓籍 強調非躲兵役

2019-08-06 09:35

MLB／陳偉殷2局送3K 連2場飆破150公里

2019-08-06 08:23

MLB／普萊斯又爆紅襪8連敗 教頭：可怕的一周

2019-08-05 23:31

MLB／響尾蛇馬特閃躲功夫有一套 衝出場內全壘打

2019-08-05 16:33

MLB／今日戰績表 道奇本季第九場再見安贏球

2019-08-05 15:55

MLB／紅襪敗場超過去年 先發投手變最大障礙

2019-08-05 15:40

MLB／洋基打爆普萊斯 橫掃紅襪賞8連敗

2019-08-05 12:11

MLB／畢柏撞名小賈斯汀 球員卡貼文釣出本人

2019-08-05 10:27

MLB／達比修抱病繳5局好投 教頭：別和他握手

2019-08-05 09:12

MLB／韋蘭德率先15勝 9季達200K史上第7人

2019-08-05 08:25

新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

2019-08-05 07:00

MLB／紅襪、洋基處境互換 柯拉：像硬幣正反面

2019-08-04 15:26

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

「選球魔人」鳳還巢 桑塔納轟進明星賽

2019-07-03 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／火箭欲網羅伊古達拉 美媒曝交易籌碼

2019-08-05 14:57

NBA／如何招募雷納德？ 瑞佛斯：只提兩件事

2019-08-05 15:35

NBA／綠衫軍康特防守爛 連加州小姐都嫌棄？

2019-08-05 16:51

落淚引爭議 林書豪：接受軟弱才最強大

2019-08-06 10:08

中職／統一獅換帥戰績不進反退 問題出在哪？

2019-08-06 07:00

NBA／卡特同意續留老鷹 有望創歷史紀錄

2019-08-06 10:05

NBA／鄧肯回鍋當助教 柯爾：他只要喝喝茶就好

2019-08-06 08:26

中職／猿隊包辦打擊榜前6名 挑戰史上最狂紀錄

2019-08-05 18:05

MLB／紅襪敗場超過去年 先發投手變最大障礙

2019-08-05 15:40

MLB／洋基田中挨8長打 維拉完全打擊難救金鶯

2019-08-06 10:41

世界盃男籃／送50封邀請才成軍 美國靠新秀爭冠

2019-08-06 10:34

MLB／陳偉殷2局送3K 連2場飆破150公里

2019-08-06 08:23

NBA／球員選擇權加交易補償 勇士簽格林誠意足

2019-08-06 09:46

日職／離開巨人真好 宇佐見、和田轉隊就成先發

2019-08-06 07:00

羽球世錦賽／戴資穎將碰印日名將 周天成首戰丹麥老將

2019-08-05 19:04

日職／呂明賜預言王柏融3成 歸隊時間成重點

2019-08-05 19:35

小馬青棒／李晨薰5局完封波多黎各 中華隊2連霸

2019-08-06 11:05

世界盃男籃／想為義大利出賽 蓋里納利手術後歸隊

2019-08-05 17:12

小馬青棒／準中職球員李承禎好投 中華奪冠差一步

2019-08-05 15:15

小馬少棒／蘇政憲連2天開轟 中華退墨成功衛冕

2019-08-06 11:44

MLB／秋信守2兒放棄南韓籍 強調非躲兵役

2019-08-06 09:35

羽球世錦賽／全力備戰 小天、小戴「坐二望一」

2019-08-05 23:41

亞洲沙排／澎湖首度迎接排球國際賽 場地從無到有

2019-08-05 19:12

MLB／響尾蛇馬特閃躲功夫有一套 衝出場內全壘打

2019-08-05 16:33

羽球／培養下個小天、小戴 合庫、泰北高中攜手組隊

2019-08-05 16:21

MLB／普萊斯又爆紅襪8連敗 教頭：可怕的一周

2019-08-05 23:31

MLB／海盜秀「無限手套」 網友：彈指ERA砍半

2019-08-06 12:36

羽球最佳長壽運動 洪進山教名人打球養生

2019-08-06 08:06

NBA／卡特最後翱翔 能打又能帶新秀

2019-08-06 11:36

世界盃男籃／渴望出征 米契爾：代表美國很自豪

2019-08-06 11:04

桌球／蔡總統接見林昀儒 署長：林像網壇費德勒

2019-08-05 18:19

多倫多女網／謝淑薇單打恐碰球后 雙打改換搭檔

2019-08-05 18:07

華盛頓網賽／豪門女將首奪冠 頒獎典禮愛犬同慶

2019-08-05 21:29

中職／少王柏融沒差 全「猿」爆發打擊榜包前6

2019-08-05 23:39

聖荷西女網／擊敗世界第10 大陸鄭賽賽奪WTA首冠

2019-08-05 17:15

MLB／今日戰績表 道奇本季第九場再見安贏球

2019-08-05 15:55

小馬少棒／中華棒3連勝 將與墨爭冠

2019-08-05 23:38

亞洲盃射箭／王律勻加射勝 奪個人國際賽首金

2019-08-05 16:35

NBA／太陽補強新風貌 布克：努力承擔領袖責任

2019-08-05 12:14

小馬少棒／為台爭光！中華隊3連勝晉冠軍戰

2019-08-05 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top