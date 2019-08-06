MLB／海盜秀「無限手套」 網友：彈指ERA砍半

2019-08-06 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



海盜先發投手馬斯葛洛夫在賽前練球時，手套成了畫有寶石的無限手套引起話題。 截圖自海盜官方推特 分享 facebook

漫威電影「復仇者聯盟4：終局之戰」刷新電影史上最佳票房紀錄，影迷分布全球，當然不外乎大聯盟球員，今天海盜先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）在賽前練球時，手套成了畫有寶石的無限手套，照片曝光後在網路引起話題，不少網友好奇如果他學電影彈一下指頭，是否會發生什麼事。

包含ESPN和Fox Sports等轉播單位，都在官方推特上發布馬斯葛洛夫戴著「無限手套」的照片，雖然是一般棒球手套，上面卻塗成金色並畫有彩色的寶石，宛如電影中具有強大破壞力的武器，很入戲的Fox Sports在推特上寫著，「薩諾斯真好，讓馬斯葛洛夫今天借用無限手套。」ESPN也套用電影台詞發文，「海盜投手馬斯葛洛夫是你們無法避免的命運。」

電影中只要戴著無限手套彈指，就會發生威力十足的大事，因此不少網友加入留言，紛紛寫著，「如果他彈指的話海盜應該可以戰力復活吧」、「他應該彈指讓自己的防禦率減半」、「他昨天就該用的」。

馬斯葛洛夫本季24場出賽，其中23場先發，戰績為八勝十敗，防禦率4.69，昨天他在主場對大都會只投3.1局丟八分，賽後表示背部有些不適；海盜今天以7：9輸給釀酒人，則以48勝64敗位居國聯中區墊底，離外卡和分區龍頭都有十場以上的勝差。