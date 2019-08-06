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MLB／洋基田中挨8長打 維拉完全打擊難救金鶯

2019-08-06 10:41聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

維拉成為本季大聯盟第五位達成完全打擊的球員，但仍救不了金鶯頹勢。 美聯社
維拉成為本季大聯盟第五位達成完全打擊的球員，但仍救不了金鶯頹勢。 美聯社
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洋基移師金鶯主場，系列賽首戰在五轟帶動下以9：6勝出，笑納六連勝，不過先發的田中將大先發5.1局失5分，勝投資格在退場後被牛棚搞掉，無關勝負。

金鶯開路先鋒維拉（Jonathan Villar）在首打席吞K後，接序完成三壘安打、二壘安打、全壘打和一壘安打，打進2分打點，成為本季大聯盟第五位達成完全打擊的球員，但仍救不了金鶯頹勢。

田中將大已連續三場撐不滿六局，今天被敲出十支安打中，有八支是長打，創下個人生涯新高；帶著6：1領先進入六局下時，他面對前四名打者都被敲出安打，包含彼德森（Jace Peterson）的兩分砲，接著戴維斯（Chris Davis）擊出高飛犧牲打後，留下三壘的跑者退場。

洋基田中將大此役先發5.1局失5分表現普普。 美聯社
洋基田中將大此役先發5.1局失5分表現普普。 美聯社
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接手的肯利（Tommy Kahnle）雖然一上來就送出三振，但隨即讓維拉（Jonathan Villar）補上兩分彈，金鶯追成6：6平手，並多送田中將大一分責失。

總計田中將大共用92球，兩個保送和四次三振，失掉五分後，防禦率升至4.93。

洋基維持砲轟金鶯的傳統，二局上由羅曼恩（Austin Romine）先送出陽春砲，賈納（Brett Gardner）、陶企曼（ Mike Tauchman）和福特（Mike Ford）隨後開轟，福特在八局上的陽春砲成為致勝轟，陶企曼則締造個人生涯首度單場雙響。

洋基今年造訪金鶯主場總愛上演煙火秀，八場踢館總計32轟，打破大聯盟單季在單一客隊球場的紀錄，今年他們單場最多轟就是在金鶯主場，為4月上旬的七支全壘打；此役洋基讓金鶯吞下本季第15場至少挨五轟的比賽，持續堆高大聯盟紀錄。

有了全壘打加持，洋基在金鶯主場也推進13連勝，追平隊史客場的最佳戰績。

金鶯洋基田中將大
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