MLB／陳偉殷2局送3K 連2場飆破150公里

2019-08-06 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬林魚今天在大都會主場進行雙重賽，陳偉殷在午場賽事2：5落後情況下，救援兩局無失分，只被敲一支安打，送出三次三振，連續三場沒有失分，防禦率降至6.65。

陳偉殷在七局下登板，面對首位打者就是明星全壘打大賽的冠軍阿隆索（Pete Alonso），連投三顆速球拿下三振，接下來對決三位大都會球員，只有弗瑞茲爾（Todd Frazier）選到保送上壘。

陳偉殷在八局下續投，兩人出局後被麥尼爾（Jeff McNeil）敲出一支安打，再以三振拿下出局數，單局送出2K，以26球完成本日任務。

只休一天再度登板，陳偉殷依舊維持住球速，最快飆出93.8哩（約151公里）；今年已經達生涯單季最高33場出賽的他，勝投數和先發場次仍統統掛蛋，創下旅美八年來首見紀錄。

馬林魚的最大亮點是農場第五號新秀狄亞茲（Isan Diaz），大聯盟處女秀以先發二壘手亮相，六局上當轉播單位剛好訪問他的雙親時，狄亞茲就把球打進右外野的大都會牛棚，為個人在大聯盟生涯首轟，而且棒打的對象還是塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），家人們又驚又喜的反應，也在第一時間呈現在畫面上。

狄葛隆先發七局只掉兩分，飆出八次三振，拿到本季第七勝，率領大都會以56勝56敗重回五成勝率；明星賽後戰績最火燙的他們，近期打出九勝一敗的高潮，距離國聯外卡只剩2.5場勝差。