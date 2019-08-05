普萊斯對洋基就爆 紅襪拉警報

2019-08-05 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



紅襪隊投手普萊斯昨天先發不到三局就丟了七分。 （歐新社） 分享 facebook

洋基隊在紐約主場對決紅襪隊，完全達到摧毀世仇的目標，昨天四連戰最後一戰再度擊沉普萊斯，以七比四獲勝，讓這支衛冕軍帶著近五季最長的八連敗回波士頓，挑戰季後賽出現重大危機。

洋基暌違十年在四連戰橫掃紅襪，最近拚出五連勝，成為美聯戰績最佳球隊，「法官」賈吉首局從普萊斯的手中轟出陽春砲，本季第十二轟成為致勝一擊，他說：「這就是我們想要做的事，成為第一名球隊。」

洋基先發投手哈普投五點二局失四分，但隊友前三局就攻下七分，幫他奪下本季第九勝，洋基本季在主場對紅襪八勝一敗，這次四連戰塞爆十八萬九千人進場觀戰，紐約客看得心滿意足。

哈普說：「想在四連戰橫掃對手，難度非常高，更何況是紅襪。」

普萊斯只投二點二局失七分吞敗，從二○一六年披上紅襪球衣至今，先發對戰洋基八場只有一勝七敗、防禦率九點六一，這八戰被轟出十六支全壘打。

紅襪去年一○八勝五十四敗是大聯盟最佳球隊，奪下隊史第九座世界大賽冠軍，昨天不敵洋基，吞下本季第五十五敗，已超過去年敗場數，總教練柯拉用「可怕的一周」形容這波八連敗。

紅襪在美聯東區排第三，落後洋基十四點五場勝差，美聯外卡也落後光芒隊六場半，先發投手群本季只有卅七勝卅九敗，這次八連敗期間吞下六敗、防禦率十點七○。紅襪官網指出，先發投手群已成挑戰季後賽極大障礙。