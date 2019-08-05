MLB／響尾蛇馬特閃躲功夫有一套 衝出場內全壘打

2019-08-05 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



響尾蛇隊二壘手馬特用巧妙閃躲技巧跑出場內全壘打。 美聯社 分享 facebook

響尾蛇隊二壘手馬特（Ketel Marte）生涯第五年大爆發，今天對國民隊之戰三局下揮出場內全壘打，本季第24轟出爐，全場四打數三安打，幫助響尾蛇7：5獲勝。

馬特三局下面對國民先發投手柯賓（Patrick Corbin），逮中92英里外角直球拉向中外野，國民中外野手帕拉（Gerardo Parra）撲接不成，左外野手索托（Juan Soto）在全壘打牆前抓起球，傳給游擊手透納（Trea Turner），再轉傳捕手高姆斯（Yan Gomes），但在本壘前來不及觸殺。

這是馬特生涯第二支場內全壘打，也是隊史第17支，他在衝向本壘前時，展現高超閃躲技巧，順勢閃過高姆斯觸殺，讓隊友和現場觀眾看得十分過癮。

他說：「繞過二壘時，看到三壘教練亮起綠燈，心想可能發生，用盡全力拚命衝刺。」

馬特2015年展開大聯盟生涯，前四季合計22轟，今年球季還有50場球季賽要打，已經出現24轟，和艾斯科巴（Eduardo Escobar）並列全隊領先。

響尾蛇今天贏球後，戰績56勝56敗，勝率重返五成，在國聯西區和巨人隊並列第二，但落後道奇隊（74勝40敗）多達17場勝差，想進季後賽只能拚國聯外卡。