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MLB／洋基打爆普萊斯 橫掃紅襪賞8連敗

2019-08-05 12:11聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基繼2009年8月後，首度系列賽對紅襪四場全勝。 美聯社
洋基繼2009年8月後，首度系列賽對紅襪四場全勝。 美聯社
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「基襪大戰」四連戰最後一場，洋基早早打爆紅襪先發投手普萊斯（David Price），讓他2.2局失七分提前退場，終場就以7：4完成橫掃，繼2009年8月後首度系列賽對紅襪四場全勝。

普萊斯首局就被賈吉（Aaron Judge）敲出陽春全壘打，第三局更讓洋基在兩出局後狂拿六分，開啟攻勢的是烏謝拉（Gio Urshela），用437呎的生涯最大轟賺進兩分打點，接下來連續五棒都以安打串聯，在保送托瑞斯（Gleyber Torres）後，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）總算按耐不住換投。

普萊斯也擋不住紅襪連敗頹勢，遭洋基打爆。 美聯社
普萊斯也擋不住紅襪連敗頹勢，遭洋基打爆。 美聯社
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這是普萊斯生涯第九次單場責失七分以上，其中五場就是對洋基，另外四場是對金鶯，自從來到紅襪後，普萊斯拜訪洋基主場往往失常，八場先發只有39.1局投球，一勝七敗、防禦率高達9.61。

在洋基先發投手哈普（J.A. Happ）的壓制下，紅襪五局上才有攻勢，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）和查維斯（Michael Chavis）連兩棒開轟，各擁一發陽春砲；六局上哈普在兩出局後，又製造二、三壘有人的危機，讓班寧坦迪（Andrew Benintendi）一棒安打帶有兩分進帳，不過紅襪終究沒能再拉近比數差距，5.2局丟四分的哈普保住本季第九勝。

洋基以72勝39敗寫下1998年以來賽季前111場比賽的最佳成績，反觀世界大賽衛冕軍紅襪，目前不但落後洋基14.5場勝差、在美聯東區排名第三，更在先發輪值連環爆之下，苦吞2015年來首度八連敗。

洋基紅襪普萊斯
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