MLB／球員卡被誤植為賈斯汀 畢柏只能苦笑

畢柏又投滿9局,成為印地安人近28年來第一位,單季擁有三場以上完投的24歲以下球員。 美聯社 分享 facebook

系列賽最終戰,印地安人以6:2橫掃天使,先發投手畢柏(Shane Bieber)完投九局失兩分奪勝,成為印地安人近28年來第一位,單季擁有三場以上完投的24歲以下球員。

畢柏只用107球就撐滿九局,被敲五支安打,包含四局上普荷斯(Albert Pujols)帶有一分打點的安打,以及七局上卡洪(Kole Calhoun)的陽春砲,沒有保送、飆八次三振,賽後防禦率3.31,大聯盟生涯前兩季都達成11勝。

明星賽後的五場先發,畢柏其中兩場一個人投好投滿,本季共三場完投是全大聯盟投手最多,而印地安人前一位單季三場以上完投的24歲小將,是1991年的納吉(Charles Nagy)。

即使逐漸在大聯盟打出自己的一片天,和流行歌手小賈斯汀(Justin Bieber)同姓氏的畢柏,卻擺脫不了「撞名」困擾,昨天他在推特上貼出球員卡照片,發行公司將他的介紹,名字誤植為「Justin」,賽後被記者問到的畢柏只能苦笑說,「我想我大概永遠都逃不出這類陰霾吧。」

畢柏在推特上貼出球員卡照片,特別圈出發行公司將他的名字誤植為「Justin」。 截圖自畢柏推特 分享 facebook

畢柏表示,自己是收到球迷寄球員卡索取簽名,一開始看到他還心想,「好酷的卡。」沒想到翻到背面卻發現名字被打錯,發行公司已經表達歉意,「有時候我好奇他們是不是故意的,不是有句話說任何宣傳都是好宣傳嗎?我不會生氣啦,我覺得滿好笑的。」

沒想到另類當事人、巨星小賈斯汀也注意到和這位同姓球員之間的趣事,今天在推特上轉了畢柏的球員卡貼文,還寫下「我感覺我們之間有特別的連結」。

I feel like we have a special connection https://t.co/fv80Lf8ABu