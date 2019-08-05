MLB／球員卡被誤植為賈斯汀 畢柏只能苦笑

2019-08-05 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



畢柏又投滿9局，成為印地安人近28年來第一位，單季擁有三場以上完投的24歲以下球員。 美聯社 分享 facebook

系列賽最終戰，印地安人以6：2橫掃天使，先發投手畢柏（Shane Bieber）完投九局失兩分奪勝，成為印地安人近28年來第一位，單季擁有三場以上完投的24歲以下球員。

畢柏只用107球就撐滿九局，被敲五支安打，包含四局上普荷斯（Albert Pujols）帶有一分打點的安打，以及七局上卡洪（Kole Calhoun）的陽春砲，沒有保送、飆八次三振，賽後防禦率3.31，大聯盟生涯前兩季都達成11勝。

明星賽後的五場先發，畢柏其中兩場一個人投好投滿，本季共三場完投是全大聯盟投手最多，而印地安人前一位單季三場以上完投的24歲小將，是1991年的納吉（Charles Nagy）。

即使逐漸在大聯盟打出自己的一片天，和流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）同姓氏的畢柏，卻擺脫不了「撞名」困擾，昨天他在推特上貼出球員卡照片，發行公司將他的介紹，名字誤植為「Justin」，賽後被記者問到的畢柏只能苦笑說，「我想我大概永遠都逃不出這類陰霾吧。」

畢柏在推特上貼出球員卡照片，特別圈出發行公司將他的名字誤植為「Justin」。 截圖自畢柏推特 分享 facebook

畢柏表示，自己是收到球迷寄球員卡索取簽名，一開始看到他還心想，「好酷的卡。」沒想到翻到背面卻發現名字被打錯，發行公司已經表達歉意，「有時候我好奇他們是不是故意的，不是有句話說任何宣傳都是好宣傳嗎？我不會生氣啦，我覺得滿好笑的。」

沒想到另類當事人、巨星小賈斯汀也注意到和這位同姓球員之間的趣事，今天在推特上轉了畢柏的球員卡貼文，還寫下「我感覺我們之間有特別的連結」。