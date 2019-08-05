MLB／達比修抱病繳5局好投 教頭：別和他握手

2019-08-05 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修身體微恙仍繳出五局丟一分的好投，收下本季第四勝。 美聯社 分享 facebook

雖然一開賽就被葉力奇（Christian Yelich）扛出本季第37轟，小熊日籍先發投手達比修有沒讓其他釀酒人打者再攻下分數，身體微恙仍繳出五局丟一分的好投，率領球隊以7：2完成橫掃，自己也收獲今年第四勝。

達比修有此役被敲出五支安打，只有首局葉力奇的陽春砲形成傷害，在奉送對手站回大聯盟全壘打王後，達比修立刻回穩，即使五局上面對兩人出局一、二壘有人的危機，也能在教練喊出暫停後，送出單場第八K成功化解，以93球完成本日任務。

連續兩場在瑞格利球場先發都有好表現，達比修有不僅笑納主場二連勝，也總算獲得小熊球迷的心，今天退場時獲得加入小熊以來觀眾席最大的歡呼聲；小熊總教練麥登（Joe Maddon）同樣給他高度評價，並且強調換投無關用球數，事實上達比修是抱病上場。

達比修有修好控球狀況，今天沒有任何保送，下半季五場出賽，29局投球飆39K，僅出現兩次保送，防禦率2.17，找回昔日強投身手，也難怪麥登稱讚他充滿能量，「他現在投得像大聯盟投手一樣了。」

達比修有以生病為由缺席賽後記者會，麥登透露，最近病菌在小熊休息室蔓延，今天同樣出賽的後援投手恰特伍德（Tyler Chatwood），和外野手史瓦柏（Kyle Schwarber）也中標感冒，讓麥登不禁開玩笑，「現在別和他們握手。」