MLB／韋蘭德15勝領先全聯盟 9季200K史上第7人

2019-08-05 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大聯盟今年第一位15勝投手出爐，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發六局失一分，助球隊3：1完成對水手的橫掃，自己也獨登大聯盟勝投王，飆出10K也讓他本季三振數來到206，是大聯盟第七位生涯有九季突破200K的強投。

昨天看完隊友合演無安打比賽，韋蘭德今天自己登板獻技，前面3.2局依舊讓水手的棒子靜悄悄，只有兩次四壞球保送上壘，直到四局上席格（Kyle Seager）的安打，才突破太空人跨日的封鎖。

韋蘭德一路投進第七局，卻在球數零好三壞落後下，被首名打者席格敲出陽春砲，被這棒打下場的他此役共用98球，被敲三支安打，僅失一分，防禦率降至2.68。

韋蘭德除了暫居大聯盟勝投王和美聯防禦率王外，本季三振數206K位居全聯盟第二，是唯一看得到隊友柯爾（Gerrit Cole）216K車尾燈的人。

韋蘭德目前生涯219勝，已經追平名人堂巨投馬丁尼茲（Pedro Martinez），而且36歲的他，生涯15個球季，有九度達標200K，為史上第七人，前面包括萊恩（Nolan Ryan）的15季最多，接下來還有強森（Randy Johnson）的13季、克萊門斯（Roger Clemens）12季、西佛（Tom Seaver）10季、馬丁尼茲和吉布森（Bob Gibson）各十季。

至於現役投手中，僅國民的薛則（Max Scherzer）和道奇克蕭（Clayton Kershaw）以7季200K緊跟韋蘭德的腳步。