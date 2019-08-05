新人王大熱門索洛卡 靠伸卡成為新一代滾球王

如果上半季結束就舉行國聯新人王投票，大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）自然是不二人選。他先是在生涯前10場比賽中就擊出締造大聯盟紀錄的11發長打，之後又打破另一位年輕砲手貝林格（Cody Bellinger）前年剛寫下的明星賽前菜鳥全壘打紀錄。上半季阿隆索以30發全壘打並列國聯第二，並集入選明星賽、兩次獲選單月最佳新人等多項榮耀於一身，最後還以全壘打大賽冠軍為大聯盟生涯頭一個半季劃下完美句點。

大都會菜鳥一壘手阿隆索在明星賽前打出可思議的.280打擊率、30支全壘打、68分打點，OPS高達1.006。 美聯社 分享 facebook

但不知是不是「全壘打大賽」魔咒發威，明星賽後阿隆索陷入不小的低潮。下半季已出賽20場，打擊三圍只有.151/.315/.342，就連拿手的全壘打砲火也從上半季平均10.8個打數一隻掉到18.3。與此同時，跟阿隆索一樣入選明星賽的勇士二年級投手索洛卡（Mike Soroka）正用他犀利的伸卡球投出一場又一場優質先發，逐步取代阿隆索成為新人王的最熱門人選。

索洛卡雖是第二年打大聯盟，其實他比阿隆索還小了兩歲多。2015年第一輪被勇士選上後，來自加拿大的索洛卡評價就不斷上升，僅累積不到三個球季的小聯盟經驗就在去年5月1日被拉上大聯盟，也成為上一季全大聯盟第二年輕的投手及第五年輕的球員。值得一提的是，比索洛卡年輕的四位球員中有三位來自勇士，其中包括勇奪去年新人王的小亞古納（Ronald Acuna Jr.）。另外還有前年就先一步成為勇士一員的明星二壘手奧比斯（Ozzie Albies）去年也還排在全大聯盟第十年輕。極度年輕化的勇士去年就此一鳴驚人拿下國聯東區冠軍。

昨天剛過生日的索洛卡才只有22歲，他這兩季在大聯盟已拿下12勝3敗、防禦率2.58的超高勝率成績。 美聯社 分享 facebook

不過索洛卡對這座分區冠軍並無太大貢獻。因為他去年只投了五場就因肩傷未再出賽，而且肩膀不適的問題一直糾纏他直到今年春訓，造成早被定位為先發輪值一員的他直到4月18日才重返投手丘。但漫長的等待是值得的，索洛卡一回到場上就連續八場先發責失在一分以下，前兩個月的防禦率只有1.07，而且自四月底開始連拿10場勝投毫無敗績。進入七月索洛卡局數終於達標，目前防禦率2.37僅次於道奇柳賢振，而且雖說他的投球局數比其他一線投手只少不多，但他的實質貢獻——BWAR 3.8仍能排到國聯第八——比阿隆索的3.7還要高。

索洛卡究竟有何過人之處？他雖然身材高大（196公分），但自小聯盟開始快速球平均時速就一直停留在92-93英哩，頂多是先發投手平均的等級。在這個球速至上、三振最高的時代，索洛卡卻反其道而行，憑藉著拿手的伸卡球打天下。今年他使用伸卡球的比率高達47.5%（全大聯盟第六），也因此雖然三振次數偏低——平均每九局僅有7.42次，遠低先發投手平均（8.54）——但相對地他製造滾地球的能力則是數一數二。目前索洛卡暫以2.48的滾飛比位居全大聯盟第三，僅次於同樣專攻伸卡球的紅雀隊投手哈森（Dakota Hudson，2.80）及隊友弗瑞德（Max Fried）。

光會投伸卡球當然遠不足以壓制大聯盟打者，否則我們早該看到一堆投手捨棄其他球路大量使用二縫線速球。費城人投手艾里耶塔（Jake Arrieta）一向以伸卡球聞名，也曾憑此絕技拿下2015年賽揚獎。他今年投伸卡球的比例（54.0%）比索洛卡更高，但還是經常被轟得滿頭包，防禦率高達4.44。

勇士還有一位左投弗瑞德擅長投伸卡球，只是穩定性略差一些。勇士球迷期待這兩位年輕投手能成為新一代的麥達克斯和葛拉文！ 美聯社 分享 facebook

根據進階網站Fangraph分析，索洛卡成功的秘訣有三：首先是他的控球十分精準。自小聯盟時期開始，索洛卡的每九局保送次數就一直維持在2以下。今年也以2.21在國聯排到第12名。其次由於控球精準，使得索洛卡在配球上顯得游刃有餘十分靈活。雖說以投伸卡球為主，但他投滑球及變速球的比例也分別有23.8%及11.5%，而且這兩項球路壓制打者的能力同樣在水準之上。也因此不論球數領先或落後，索洛卡都能隨心所欲投出各種球路。更重要的是，他投伸卡球跟滑球的出手動作幾乎一模一樣。我們時常會在兩好球時看到索洛卡投出削進好球帶邊緣的伸卡球拿下三振，或者迫使打者擊出軟弱無力的滾地球；抑或是以相同動作投出大幅度偏移的滑球引誘打者揮棒落空。

索洛卡球速不快，但控球精準，伸卡球和滑球都相當刁鑽，而且打者不容易判斷出是哪種球路，讓他的球變得很難擊中球心。 美聯社 分享 facebook

最後一點則是伸卡球帶來的最大好處——飛球減少，連帶全壘打也跟著變少。尤其在今年先發投手一場比賽挨兩三發全壘打已成常態下，索洛卡投了114局竟只被擊出6發全壘打，換算成平均每九局僅有0.47，遙遙領先其他投手。事實上他今年前10場先發的表現還更可怕——總計投了65局，只有在5月20日對巨人的比賽中被游擊手克勞佛（Brandon Crawford）轟出今年第一發全壘打。順帶一提，這也是索洛卡生涯首次投滿八局，整場比賽他僅僅丟掉那一分漂亮拿下勝投。

索洛卡的厲害之處還不止於此。即便他被打者擊出飛球，形成全壘打的機率也是所有先發投手中最低——只有8.2%。放眼全大聯盟，也只有賽揚獎常客的薛則（Max Scherzer，8.6%）差可比擬。這可能也跟索洛卡控球精準、常將球投到邊邊角角，造成打者不易結實擊中有關。根據大聯盟官方的結實擊球BARREL數據，索洛卡的比率只有2.6%，在所有先發投手中僅次於隊友弗瑞德排名第二。

身材高大卻球速不快、投得一手好伸卡球又能控球精準…這些索洛卡所獨有的特質在現今大聯盟中已十分罕見。今年勇士打線老幹新枝人才濟濟，遂得以又一次在競爭激烈的國聯東區中獨走，但投手戰力顯然仍嫌薄弱。想衛冕分區冠軍並在季後賽走得比去年更遠，索洛卡接下來的表現絕對會是一大關鍵。