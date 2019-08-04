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MLB╱紅襪、洋基處境互換 柯拉：像硬幣正反面

2019-08-04 15:26世界日報 體育新聞組╱綜合報導

紅襪7連敗後敗場數追平上季總和，教頭柯拉(左)稱本季與去年相比，紅襪與洋基就像硬...
紅襪7連敗後敗場數追平上季總和，教頭柯拉(左)稱本季與去年相比，紅襪與洋基就像硬幣正反面 美聯社
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洋基3日在主場和紅襪進行雙重賽，午場勒梅休（DJ LeMahieu）對紅襪王牌塞爾（Chris Sale）敲陽春砲外加3分砲，助洋基9：2贏球；夜場陶克曼（Mike Tauchman）敲出2分超前安打，洋基以6：4贏球拿下一日雙勝。連同2日系列賽首戰，條紋軍拿下基襪大戰3連勝，4日晚間有望橫掃對手。

紅襪上季繳出聯盟最佳的108勝54敗，並拿下世界冠軍，不過他們本季狀況不佳，在夜賽輸球後苦吞7連敗，是球隊自2015年以來最長敗績，他們現在在美東已落後洋基13.5場勝差，落後第2名的光芒5.5場，紅襪目前59勝54敗，已經追平去年敗場數。

洋基午場杰曼（Domingo German）7局只丟2分，拿下本季個人第14勝（2敗），並列聯盟勝投王；夜場由查得（Chad Green）假先發開頭，洋基8名投手輪番上陣，查普曼（Aroldis Chapman）關門拿下本季第29次救援成功。

洋基本季對戰紅襪，取得10勝4敗，雙方本季例行賽還剩下5場對戰。午場和主審論及好球帶而遭驅逐的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說：「兩隊今年表現和去年相比，如同硬幣正反面，洋基現在70勝39敗，就像我們去年此刻成績。」

上屆美聯MVP貝茲（Mookie Betts）說：「每個紅襪球員都很沮喪，不是每年都像去年一樣，我們得找出一條路。」午場被打爆的塞爾先發3.2局失8分，他4局下大失血丟7分，吞下本季第11敗（5勝），和柯拉同樣被驅逐出場。

洋基雖然一日雙勝紅襪，不過英卡納西恩（Edwin Encarnacion）午場被史密斯（Josh Smith）觸身球擊中，CT檢查顯示他右手腕骨折，立刻被放進10天受傷名單，成為洋基本季的第24位傷兵，一壘手位置將由3A福特（Mike Ford）補上。

洋基紅襪
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