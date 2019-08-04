MLB／桑契斯轉隊首戰 率太空人演接力無安打

2019-08-04 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



兩天剛從藍鳥交易來的桑契斯，首次為太空人先發就參與接力無安打比賽。 美聯社 分享 facebook

太空人季中補強真的變成「宇宙人」。今天和水手之戰，兩天剛從藍鳥交易來的桑契斯（Aaron Sanchez）完美先發六局，率領三位牛棚投手合演隊史第二場接力無安打比賽，終場9：0大勝。

桑契斯用95球投完六局，雖然一局上就因觸身球無緣完全比賽，但他力保安打數掛蛋，只讓水手打者選到兩個四壞球保送，並送出六次三振。

太空人換下桑契斯後，讓哈瑞斯（Will Harris）、戴文斯基（Chris Devenski）和比亞基尼（Joe Biagini）依序各投一局，三人也維持住無安打的局面，只有兩個保送出現，攜手寫下太空人隊史第12場無安打比賽；若從太空人1962年加入大聯盟算起，只有道奇在這段期間投出更多的無安打比賽，以13場些微領先。

太空人補強後真的變「宇宙人」，讓水手苦吞本季第2次無安打比賽。 美聯社 分享 facebook

桑契斯來到太空人後大復活，今天收下本季第四勝的他，其實是大聯盟本季敗投王，手中握有14敗，前17場先發更是一勝難求，以防禦率7.49吞下13場敗投。

沒想到剛換件戰袍，桑契斯領銜演出大聯盟史上第14場接力無安打比賽，成為大聯盟史上第二位為新東家出賽的第一場，就參與接力無安打的投手，另一人是1990年的藍斯頓（Mark Langston）；這也是太空人自2003年來的第一次，當時是奧斯沃特（Roy Oswalt）在洋基主場先發傷退，意外造就破紀錄的六名投手接力無安打。

大聯盟今年兩場接力無安打，苦主都是水手承擔，另一場是7月中由天使投手群所締造。