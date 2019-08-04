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MLB／勒梅休兩轟打爆紅襪王牌 杰曼第14勝入袋

2019-08-04 08:27聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基今天在主場和紅襪進行「基襪大戰」雙重賽，午場的戰況，洋基打爆紅襪王牌先發塞爾（Chris Sale），勒梅休（DJ LeMahieu）更是見一次打一次，對其敲出兩轟、進帳四分打點，終場洋基以9：2獲勝，洋基先發投手杰曼（Domingo German）也拿到並列全聯盟最多的本季第14勝。

勒梅休一局下就敲出首棒首打席全壘打，為洋基先馳得點，寫下個人生涯新高的16轟後，勒梅休沒有停下腳步，四局下再度對決塞爾，他又扛出一發三分砲，參與七分大局，滿場球迷甚至高喊起「MVP」的口號。

今年賽季之前，塞爾對洋基保有7勝4敗、防禦率1.68的壓制力，今年卻接連被炸，20局投球丟了22分，被打擊率高達3成22，最慘的一局就是今天四局下，他在兩人出局後化解不了危機，被連敲五支安打造成大量失分，其中一分是牛棚接手後幫忙送回，單場狂失八分也創下他本季新高。

塞爾投3.2局被強迫退場，對好球帶不滿的他遭主審驅逐，退場時嘴巴還念念有詞；事實上，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）該局稍早就在喊投手暫停時，和主審論及好球帶而遭驅逐。

反觀洋基先發投手杰曼投滿七局，被敲五支安打，包含班寧坦迪（Andrew Benintendi）和布萊德利（Jackie Bradley Jr.）各一發陽春全壘打，總共失掉兩分，送出七次三振，收獲第14勝。

不過洋基也傳出壞消息，重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）八局下時遭觸身球擊中手腕，檢查結果為手骨斷裂，立刻被放進十天受傷名單，成為洋基本季的第24位傷兵。

洋基
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