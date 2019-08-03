親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

競選總統行程開跑 韓國瑜今搗桃園藍票倉要打響第一戰

烈日綁狗頂樓曝曬遭重罰 地面實測61度 人都受不了

運動筆記【新聞】跑在西濱快速道路上賞夕陽 一輩子只有一次機會【New Balance 人物#3】「今天上班、明天下班」用心享受跑步日常—甜美素人跑者美美
健行筆記10條東北角絕美療癒輕鬆好走山海步道年輕夢想的實現--中橫獨行#D4
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

MLB／菊池挨4轟只撐4局 太空人5到9棒都開砲

2019-08-03 11:35聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

菊池雄星。 路透
菊池雄星。 路透
分享
太空人今天以10：2砲轟由日籍左投菊池雄星領銜先發的水手，不只全場六人扛出全壘打追平隊史，其中五發還是由第五到第九棒所敲，寫下大聯盟自2011年來首遭。

菊池雄星造訪太空人主場逃不了連五場挨轟的命運，先發四局被敲了生涯新高的四發全壘打，二局下和四局下各被敲出兩轟、總共失掉六分，防禦率漲至5.49，也收到本季第八敗。

開啟太空人煙火秀的是菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），二局下的陽春全壘打讓他生涯前39場出賽，就收集多達26支長打，並列大聯盟史上第四多。

太空人五局下追加兩發全壘打，又再換得三分進帳；除了第四局開轟的亞土維（Jose Altuve）是排在先發第二棒外，其餘敲出全壘打的隊友在先發打序下半段形成連線，包含第五棒的艾瓦瑞茲、第六棒柯瑞亞（Carlos Correa）、第七棒迪亞茲（Aledmys Diaz）、第八棒馬度納多（Martin Maldonado）和第九棒馬里斯尼克（Jake Marisnick）。

大聯盟前一次有球隊先發第五到第九棒在同場比賽開轟，是2011年5月底的遊騎兵，當時他們以10：1擊潰皇家，貝爾崔（Adrian Beltre）、克魯茲（Nelson Cruz）、莫蘭（Mitch Moreland）、納波里（Mike Napoli）和查維茲（Endy Chavez）攜手開轟。

太空人先發投手邁利（Wade Miley）以六局失兩分奪得本季第十勝，加上韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和剛交易來的葛蘭基（Zack Greinke），太空人現今共有四位十勝投手在陣中。

大聯盟
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

MLB／柳賢振脖子不適進傷兵 將跳過一場先發

2019-08-03 08:06

MLB／不是道奇 葛蘭基：太空人或許是最棒東家

2019-08-03 10:08

MLB／貝林格寫道奇最速百轟 LA雙雄同日追平全壘打王

2019-08-03 12:09

MLB／今日戰績表 小熊勝釀酒人國聯中區戰局混沌

2019-08-03 11:55

MLB／托瑞斯滿貫砲派克斯頓好投 洋基力克紅襪

2019-08-03 10:49

MLB／被惡意跑壘撞傷 陸克洛伊復出2天就遭天使DFA

2019-08-03 08:58

MiLB／張育成敲本季第7轟 林子偉中斷連2場無安打

2019-08-02 13:30

MLB／今日戰績表 道奇勝教士克蕭奪第10勝

2019-08-02 11:20

MLB／防護網不只護球迷 麥尼爾用它秀美技

2019-08-02 10:56

MLB／丟球後被交易 包爾：我想做好人

2019-08-02 10:27

MLB／ESPN預估：全壘打將超過紀錄600轟

2019-08-02 09:24

MLB／海盜紅人大亂鬥8人遭罰 合計禁賽40場

2019-08-02 08:28

首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00

改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

2019-08-02 07:00

MLB／滿壘迎戰前東家 王維中3球解危

2019-08-02 00:12

MLB╱揮別交易傳聞 邦賈納用實績鞏固地位

2019-08-01 17:47

MLB╱談印人交易案 法蘭柯納：擔心包爾影響球隊

2019-08-01 16:46

MLB／交易大限無斬獲 洋基總管：對方要價太高

2019-08-01 15:23

MLB／今日戰績表 大雨攪局洋基仍勝響尾蛇

2019-08-01 14:50

MLB／王維中休5天再上 投0.1局化解滿壘危機

2019-08-01 13:26

MLB／紅襪波瑟羅抓狂 出拳打爆兩台電視

2019-08-01 12:49

重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

2019-08-01 07:00

從雲端掉到凡間 明星捕手波西為何火力大減？

2019-07-31 07:00

佛列契出棒超精準 為楚奧特、大谷翔平開好路！

2019-07-29 07:00

27歲前就預約名人堂？11位準聖殿級年輕巨星

2019-07-26 07:00

貧打捕手C咖變A咖 進階球員發展成顯學

2019-07-26 07:00

巨人戰績看俏卻傷腦筋 留不留邦賈納左右為難

2019-07-26 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

從洋基到皇家峰迴路轉 阿甘、建仔命運大不同

2019-07-22 07:00

731大限巨人「瘋邦」受注目 太空人爭冠補品？

2019-07-19 12:00

七月佳績不足惜 巨人應出清球員重建

2019-07-19 07:00

不是最強、卻是最讓人感動的45號─史凱格斯

2019-07-17 07:00

年輕投手漸成氣候 馬林魚已無陳偉殷容身之地

2019-07-15 07:00

全壘打大賽的詛咒 是事實還是迷思？

2019-07-12 07:00

明星賽最大遺珠塔帝士 躋身最強20歲游擊手之列

2019-07-12 07:00

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

少了松焦油表現大走鐘 菊池恐成井川慶第二

2019-07-08 07:00

爭取坦帕灣蓋新球場 光芒不惜赴國境之北打拚

2019-07-06 07:00

從雞肋到不可或缺 勒梅休成洋基最有價值球員

2019-07-05 07:00
看更多

熱門文章

U12世界盃少棒賽 複賽與排名賽戰績排名

2019-08-03 12:30

籃球／林志傑仍考慮國內球隊 許晉哲：三旅外都有接觸

2019-08-02 20:48

NBA／憶遭火箭釋出過程 安東尼：我很驚訝

2019-08-03 09:08

林書豪再獲報價 這次是以色列馬卡比

2019-08-02 22:43

U12世界盃／快腿配安打 中華隊扣倒墨西哥

2019-08-02 23:14

NBA／洛城雙雄內戰 下季耶誕大戰組合曝光

2019-08-03 10:40

中職／悍將探花江國豪隨隊 王建民：照顧好自己

2019-08-02 17:07

華盛頓網賽／不敵17歲小將 謝淑薇無緣女單4強

2019-08-03 08:28

U12世界盃／日韓戰因雨延賽 3日同樣二連戰

2019-08-02 16:58

U12世界盃／郭宸安飆生涯最速118公里 賽後感謝爸爸郭勇志

2019-08-02 23:41

NBA／遭誤解 騎士前總管澄清與詹皇共事痛苦說

2019-08-03 09:44

U12世界盃／不再熬夜 中華隊5局扣倒墨西哥

2019-08-03 00:16

NBA／八卦媒體跟拍杜蘭特 行走已不需拐杖輔助

2019-08-03 10:52

MiLB／張育成敲本季第7轟 林子偉中斷連2場無安打

2019-08-02 13:30

MLB／被惡意跑壘撞傷 陸克洛伊復出2天就遭天使DFA

2019-08-03 08:58

世界盃男籃／德國派出施羅德 領軍5員NBA戰將

2019-08-03 11:05

U12世界盃／二游搭檔很安心 葉弘仁被看好國手常客

2019-08-02 21:33

MLB／不是道奇 葛蘭基：太空人或許是最棒東家

2019-08-03 10:08

泰國羽賽／周天成晉級四強 下周登世界排名第2

2019-08-03 00:13

甜美素人跑者美美 跑步是為自己充電方式

2019-08-03 09:46

泰國羽賽／直落二晉四強 周天成放眼本季第二冠

2019-08-02 22:04

中職／范玉禹好演技騙到出局數 隊友虧：演得很好

2019-08-02 18:44

中職／暴力猿猛打退悍將 郭建霖代掌兵符首戰奪勝

2019-08-02 22:48

中職／暴力猿17安支安打掃射 4連勝進逼悍將王位

2019-08-03 00:08

中職／悍將次輪指名左投朱益生 簽約金360萬加盟

2019-08-02 14:20

中職／悍將首輪選秀江國豪一軍隨隊 建仔：照顧好自己

2019-08-03 00:11

籃球／野獸返台？ 富邦勇士：有與林志傑、曾文鼎等人接觸

2019-08-03 00:15

MLB／托瑞斯滿貫砲派克斯頓好投 洋基力克紅襪

2019-08-03 10:49

滑冰／經典賽停辦爭議 體育署祭處分 冰協遭拔官停補助

2019-08-03 00:18

MLB／柳賢振脖子不適進傷兵 將跳過一場先發

2019-08-03 08:06

LPGA／英國公開賽 盧曉晴晉級徐薇淩淘汰

2019-08-03 07:49

NBA／洛城內戰受矚目 庫茲瑪：絕對會很精彩

2019-08-03 10:50

中職／獅隊兩新秀加盟 吳承諭簽約金320萬

2019-08-02 19:46

亞洲盃射箭／中華反曲女團排第三 喊話下架南韓留金

2019-08-02 19:08

NBA／傷勢未打擊信心 湯普森：想打到40歲

2019-08-03 11:33

NBA／新賽季部份賽程外流 出走球星作客老東家受矚

2019-08-03 10:40

MLB／菊池挨4轟只撐4局 太空人5到9棒都開砲

2019-08-03 11:35

MLB／今日戰績表 小熊勝釀酒人國聯中區戰局混沌

2019-08-03 11:55

NBA／柯林斯自主訓練受傷 拓荒者預期訓練營回歸

2019-08-03 11:07

中職／生涯對林晨樺打2發滿貫砲 郭嚴文：只是剛好

2019-08-02 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top