MLB／菊池挨4轟只撐4局 太空人5到9棒都開砲

2019-08-03 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



菊池雄星。 路透 分享 facebook 太空人今天以10：2砲轟由日籍左投菊池雄星領銜先發的水手，不只全場六人扛出全壘打追平隊史，其中五發還是由第五到第九棒所敲，寫下大聯盟自2011年來首遭。

菊池雄星造訪太空人主場逃不了連五場挨轟的命運，先發四局被敲了生涯新高的四發全壘打，二局下和四局下各被敲出兩轟、總共失掉六分，防禦率漲至5.49，也收到本季第八敗。

開啟太空人煙火秀的是菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），二局下的陽春全壘打讓他生涯前39場出賽，就收集多達26支長打，並列大聯盟史上第四多。

太空人五局下追加兩發全壘打，又再換得三分進帳；除了第四局開轟的亞土維（Jose Altuve）是排在先發第二棒外，其餘敲出全壘打的隊友在先發打序下半段形成連線，包含第五棒的艾瓦瑞茲、第六棒柯瑞亞（Carlos Correa）、第七棒迪亞茲（Aledmys Diaz）、第八棒馬度納多（Martin Maldonado）和第九棒馬里斯尼克（Jake Marisnick）。

大聯盟前一次有球隊先發第五到第九棒在同場比賽開轟，是2011年5月底的遊騎兵，當時他們以10：1擊潰皇家，貝爾崔（Adrian Beltre）、克魯茲（Nelson Cruz）、莫蘭（Mitch Moreland）、納波里（Mike Napoli）和查維茲（Endy Chavez）攜手開轟。

太空人先發投手邁利（Wade Miley）以六局失兩分奪得本季第十勝，加上韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）和剛交易來的葛蘭基（Zack Greinke），太空人現今共有四位十勝投手在陣中。