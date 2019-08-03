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MLB／托瑞斯滿貫砲+派克斯頓好投 洋基力克紅襪

2019-08-03 10:49聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

托瑞斯。 美聯社
托瑞斯。 美聯社
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洋基在上星期的「基襪大戰」慘遭打爆，系列賽一勝三敗作收，這周「基襪大戰」的場景換回自家主場，首戰靠著托瑞斯（Gleyber Torres）一局下的逆轉滿貫砲，終場以4：2搶下系列賽頭彩。

洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）維持首局挨轟率高的陋習，兩出局後先保送波賈茲（Xander Bogaerts），面對下一棒的馬丁尼茲（J.D. Martinez），被敲出左外野兩分砲，本季他在第一局共挨了11轟，是全聯盟最多，也讓洋基以首局被敲31支全壘打，追平2017年的隊史紀錄。

派克斯頓本季首局共掉24分、防禦率11.37都是大聯盟最差，還好此役他度過「一局症」後馬上回穩，在精準的四縫線速球加持下，製造本季個人新高的20次揮棒落空，最終用100球撐滿六局，沒再失分，並送出六次三振，也保住自己的第六勝。

托瑞斯沒讓派克斯頓苦候太久火力支援，一局下立刻對紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）轟出滿貫砲，本季第21轟同時也是他生涯第二支滿貫全壘打，前一支是今年6月下旬對光芒，他成為大聯盟史上第二位，22歲以下就能單季敲出兩支滿貫砲的游擊手，另一人是1996年還待在水手的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），當時年僅20歲。

羅德里奎茲力投113球，苦撐6.2局沒再丟分的他悲情承擔敗投，而紅襪近來的五連敗也創下2015年6月後的新高，目前他們落後位居美聯東區龍頭的洋基11場勝差。

洋基羅德大聯盟
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