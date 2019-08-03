MLB／不是道奇 葛蘭基：太空人或許是最棒東家

2019-08-03 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葛蘭基。 美聯社 分享 facebook 從響尾蛇轉戰太空人，強投葛蘭基（Zack Greinke）成為731交易大限的最大頭條，披上生涯第六款戰袍的他，已經等不及為這支美聯西區強權效力，直呼「這或許是我待過最棒的球隊。」

葛蘭基過去還待過皇家、釀酒人、天使和道奇，也曾為響尾蛇、道奇和釀酒人出征季後賽，更連三年隨道奇殺進十月，不過這位前塞揚名投在來到太空人的第一天就說，「我很高興來到休士頓，他們是支好隊伍，或許是我待過最棒的。」

按照計畫，葛蘭基將在台灣時間8月7日首度為太空人登板，將在主場迎戰洛磯，他說道，「任何時候來到新球隊，尤其是像這樣的隊伍時，都有許多學習要做，我想比賽應該會比其他普通的隊伍好看。」

雖然和過往平均球速相比掉了五到六哩，35歲的葛蘭基仍能靠著豐富經驗解決大聯盟打者，今年他在響尾蛇23場先發，繳出10勝4敗、防禦率2.90的成績，生涯第六度入選明星賽。

太空人用了四名農場新秀換來葛蘭基，其中有三人在小聯盟體系排名前五，不過老闆克蘭（Jim Crane）相當滿意成果，甚至透露收到名人堂巨投史莫茲（John Smoltz）的來電，「他跟我說，老兄，你們幹得好極了，聚集三巨頭，我回答，是啊，就像史莫茲、葛拉文（Tom Glavine）和麥達克斯（Greg Maddux）你們一樣，他回應，才不呢，你們的比我們好多了。」

勇士靠著史莫茲、葛拉文和麥達克斯組成先發投手三巨頭，在1995年抱回世界大賽冠軍，葛蘭基坦言也希望和韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）合組的先發輪值，能一圓他生涯第一枚世界大賽冠軍戒的美夢。