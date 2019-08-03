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MLB／被惡意跑壘撞傷 陸克洛伊復出2天就遭天使DFA

2019-08-03 08:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使捕手陸克洛伊(左)日前被衝撞。 美聯社
天使捕手陸克洛伊(左)日前被衝撞。 美聯社
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上個月遭太空人跑者本壘前惡意衝撞，捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）前天才脫離受傷名單，沒想到今天天使卻宣布將他指定轉讓，把位置轉交給剛從太空人交易來的史塔西（Max Stassi）。

陸克洛伊是在7月8日的比賽，被太空人代跑的馬里斯尼克（Jake Marisnick）撞倒在本壘前，造成腦震盪和鼻梁骨折，因此錯過18場比賽，馬里斯尼克也因惡意肇事遭大聯盟官方罰以兩場禁賽。

沒想到傷癒歸隊才兩天，陸克洛伊立刻遭受另一波打擊，天使在季中交易截止日從太空人換到捕手史塔西後，就決定把他指定轉讓，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）更對美媒直言，此舉正代表著還沒放棄季後賽希望。

曾是兩屆明星賽成員，陸克洛伊近三年卻陷入低潮，去年底和天使簽下335萬美元的合約後，本賽季更下探2成42打擊率、3成10上壘率和3成71長打率，由於已經33歲之齡，陸克洛伊未來的機會恐怕不多。

在歷經天使投手史凱格斯（Tyler Skaggs）猝逝、大學教練過世、撞擊受傷和指定轉讓，陸克洛伊可說是度過生涯最悲慘的一個月，但他保持樂觀，「史凱格斯和我大學教練都不會希望我坐在那緬懷他們，或者自怨自艾，他們會希望我走出來奮鬥，持續努力下去。」

天使季前花了3435萬美元從自由市場進行補強，現在看來像是白忙一場，除了陸克洛伊被指定轉讓外，「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）和前終結者艾倫（Cody Allen）都已經被釋出，包爾（Justin Bour）待在3A，唯一留在大聯盟的卡希爾（Trevor Cahill）則轉任牛棚。

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