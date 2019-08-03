MLB／柳賢振脖子不適進傷兵 將跳過一場先發

2019-08-03 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



柳賢振跳過一場先發。 資料照(美聯社) 分享 facebook 本季繳出塞揚獎等級身手的韓籍左投柳賢振，今天被道奇放進十天受傷名單，病狀是脖子酸痛，不過預計不會缺席太久，總教練羅伯茲（Dave Roberts）暗示，應該只會讓他跳過一場先發。

柳賢振前天才對洛磯投出六局無失分，防禦率下修至1.53，繼續坐穩大聯盟防禦率王，當時雖然只用了80球就退場，但並沒傳出任何不適的消息；柳賢振向美國記者透露，是在昨天開始感覺脖子有異狀，雖然情況不嚴重，但不想冒著風險投球。

柳賢振自認不會缺席太久，也不需要到小聯盟投復健賽，道奇將他的受傷日期回溯至昨天，最快台灣時間11日就可重返陣容。

32歲的柳賢振今年投出生涯代表作，21場先發拿下11勝2敗，是今年國聯塞揚獎的強力候選人，每九局送出7.8K、僅1.1保送，數據相當出色。

道奇做出戰力調整因應，從3A叫上投手新秀梅伊（Dustin May），並讓他今天對教士先發、演大聯盟處女秀，這位21歲的小將今年在小聯盟2A和3A出賽，共20場先發，戰績為6勝5敗，防禦率3.38，為了整理出40人名單空間給他，道奇將左投亞歷山大（Scott Alexander）移往60天受傷名單。