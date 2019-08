MLB／防護網不只護球迷 麥尼爾用它秀美技

分享 facebook 白襪隊是大聯盟第一支在主場內野全部裝設防護網的球隊,大都會外野手麥尼爾(Jeff McNeil)當作擂台纜繩使用,接界外飛球靠網子支撐,避免受傷,也幫助大都會以4:0擊敗白襪。

麥尼爾不負「飛鼠」稱號,今天在五局下,白襪希曼尼茲(Eloy Jimenez)敲出右外野界外飛球,麥尼爾全速衝刺,在球打中邊牆前接進手套,自己來不及煞車而跳到防護網上,也立刻彈回場上,像沒事一樣。

麥尼爾表示:「我知道有防護網,而那一球也會很接近,加上牆很低,你不會想撞到它,所以最理想的狀況就是跳到網子裡,讓網子保護自己。」至於心得?麥尼爾說:「其實有點好玩。」

大都會教頭卡洛威(Mickey Callaway)則說,感覺有點像在玩彈跳床,「也許所有的球場都該加裝,這讓麥尼爾避免受傷。」麥尼爾則表示:「我原本可能掉進觀眾席,這對前幾排的人來說很不幸。」

大都會在交易大限前未出清投手,反而進行補強,今天在先發投手惠勒(Zack Wheeler)七局七次三振、無失分的好投帶領下,擊敗白襪取得七連勝,不過目前戰績53勝55敗,在國聯東區排第四,距離龍頭還有10.5場勝差,離國聯外卡則是4場勝差。

