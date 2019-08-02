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MLB／防護網不只護球迷 麥尼爾用它秀美技

2019-08-02 10:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

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白襪隊是大聯盟第一支在主場內野全部裝設防護網的球隊，大都會外野手麥尼爾（Jeff McNeil）當作擂台纜繩使用，接界外飛球靠網子支撐，避免受傷，也幫助大都會以4：0擊敗白襪。

麥尼爾不負「飛鼠」稱號，今天在五局下，白襪希曼尼茲（Eloy Jimenez）敲出右外野界外飛球，麥尼爾全速衝刺，在球打中邊牆前接進手套，自己來不及煞車而跳到防護網上，也立刻彈回場上，像沒事一樣。

麥尼爾表示：「我知道有防護網，而那一球也會很接近，加上牆很低，你不會想撞到它，所以最理想的狀況就是跳到網子裡，讓網子保護自己。」至於心得？麥尼爾說：「其實有點好玩。」

大都會教頭卡洛威（Mickey Callaway）則說，感覺有點像在玩彈跳床，「也許所有的球場都該加裝，這讓麥尼爾避免受傷。」麥尼爾則表示：「我原本可能掉進觀眾席，這對前幾排的人來說很不幸。」

大都會在交易大限前未出清投手，反而進行補強，今天在先發投手惠勒（Zack Wheeler）七局七次三振、無失分的好投帶領下，擊敗白襪取得七連勝，不過目前戰績53勝55敗，在國聯東區排第四，距離龍頭還有10.5場勝差，離國聯外卡則是4場勝差。

大都會白襪
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