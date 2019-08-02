MLB／ESPN預估：全壘打將超過紀錄600轟

2019-08-02 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



葉力奇領銜全大聯盟最多轟。 美聯社 分享 facebook 大聯盟本季全壘打滿天飛，根據ESPN預估，到年底不僅有機會超越2017年的單季6105轟最高紀錄，而且會超過600支左右，增加約10%，根據Elias Sports Bureau統計，今年7月出產1057發全壘打，創下史上7月紀錄，超越2004年的961轟。

到昨天為止，大聯盟30支球隊合計打了1621場比賽、敲出4478轟，場均可敲出2.76轟，到年底有機會打出6712發全壘打，比去年多10%，跟前年的5585轟多20%，大聯盟平均單季4643轟，不過近三年至少5500轟起跳。

至今天賽前為止，釀酒人葉力奇（Christian Yelich）的36轟是大聯盟最多，也已追平去年個人單季全壘打數，第二名是天使隊楚奧特（Mike Trout）的35轟，大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）34轟與道奇隊貝林格（Cody Bellinger）並列第三。

大都會卡諾（Robinson Cano）是本季第200位敲出至少10轟的球員，以10轟標準，2017年有242人達標是目前大聯盟紀錄，而本季還有56位球員全壘打數在7到9支，很有機會刷新。

去年大聯盟首次三振數超越安打數，今年趨勢相同，累計28422次三振、28088支安打，預估季末將到42607次三振，超越去年的41207次，將是連12季三振數都上揚。