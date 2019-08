MLB／海盜紅人大亂鬥8人遭罰 合計禁賽40場

普伊格參與大亂鬥。 美聯社 分享 facebook 普伊格(Yasiel Puig)被交易前參與的紅人與海盜大亂鬥,今天懲處結果出爐,大聯盟公布一共六名球員加雙方總教練遭禁賽,合計共40場比賽,其中以海盜投手凱拉(Keone Kela)最多,一人就占了10場。

海盜在7月31日以11:4擊敗紅人的比賽中,凱拉在7局下先對迪崔克(Derek Dietrich)投出97哩的頭部近身球,還對迪崔克念念有詞,主審先警告雙方,結果9局上換休斯(Jared Hughes)對海盜投出觸身球,立刻遭驅逐出場。

接手的賈瑞特(Amir Garrett)不滿威廉斯(Trevor Williams)在場邊叫囂,一時氣不過,退場時衝向海盜休息區揮拳,引發雙方在球場扭打,演出本季最嚴重的全武行。

大聯盟公布懲處,海盜隊以凱拉十場最多,罪名是刻意朝迪崔克頭部投近身球,導致後續衝突,另外歐蘇納(Jose Osuna)被禁五場、克里克(Kyle Crick)三場、總教練赫多(Clint Hurdle)兩場。

紅人則以直接引發大亂鬥的賈瑞特禁賽八場最多,總教練貝爾(David Bell)則因被驅逐出場後又參與衝突,被禁六場,投觸身球的休斯禁三場,賽後才得知被交易的普伊格則被禁三場。

大聯盟副主席托瑞(Joe Torre)表示:「每位在球場上的人,都應該注意自身會對球迷起示範作用,尤其是對那些年輕人來說,我強烈期待兩隊總教練能管好球員,讓他們走上正確的方向。」

Yasiel Puig being in a massive brawl for a team he doesn’t even play for anymore is why he’ll always be a legend. pic.twitter.com/9v5qfbvEu8