MLB／海盜紅人大亂鬥8人遭罰 合計禁賽40場

2019-08-02 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



普伊格參與大亂鬥。 美聯社 分享 facebook 普伊格（Yasiel Puig）被交易前參與的紅人與海盜大亂鬥，今天懲處結果出爐，大聯盟公布一共六名球員加雙方總教練遭禁賽，合計共40場比賽，其中以海盜投手凱拉（Keone Kela）最多，一人就占了10場。

海盜在7月31日以11：4擊敗紅人的比賽中，凱拉在7局下先對迪崔克（Derek Dietrich）投出97哩的頭部近身球，還對迪崔克念念有詞，主審先警告雙方，結果9局上換休斯（Jared Hughes）對海盜投出觸身球，立刻遭驅逐出場。

接手的賈瑞特（Amir Garrett）不滿威廉斯（Trevor Williams）在場邊叫囂，一時氣不過，退場時衝向海盜休息區揮拳，引發雙方在球場扭打，演出本季最嚴重的全武行。

大聯盟公布懲處，海盜隊以凱拉十場最多，罪名是刻意朝迪崔克頭部投近身球，導致後續衝突，另外歐蘇納（Jose Osuna）被禁五場、克里克（Kyle Crick）三場、總教練赫多（Clint Hurdle）兩場。

紅人則以直接引發大亂鬥的賈瑞特禁賽八場最多，總教練貝爾（David Bell）則因被驅逐出場後又參與衝突，被禁六場，投觸身球的休斯禁三場，賽後才得知被交易的普伊格則被禁三場。

大聯盟副主席托瑞（Joe Torre）表示：「每位在球場上的人，都應該注意自身會對球迷起示範作用，尤其是對那些年輕人來說，我強烈期待兩隊總教練能管好球員，讓他們走上正確的方向。」