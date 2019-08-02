改變配球模式 雷神辛德賈德找回主宰力

大聯盟今年改採單一交易大限，所有交易案都已在7月31日截止時間前完成，而最令人意外的事件之一，是紐約大都會火球先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），最終仍然留在大都會，沒有被交易。（所有數據資訊截至8月1日）

雖然重新思考大都會從今年一開始「就是要拚季後賽」的目標，以及他們的後續所作所為，會發現大都會留住辛德賈德，好像也沒有那麼值得驚訝，但在731前一個月的時間，關於辛德賈德的交易傳聞還是甚囂塵上，直到最後一刻仍有專家在等待辛德賈德的交易案出現。大都會做出史卓曼（Marcus Stroman）的交易，等同宣示了他們要續拚2019和2020年的決心，保留辛德賈德在陣容裡、維持先發輪值完整性的想法，可以理解。可是，也有不少專家認為，若非常理性看待大都會的未來發展，交易掉辛德賈德或惠勒（Zack Wheeler），才是對他們較佳的選擇。

看到惠勒(左)和辛德賈德(右)都還在陣中，大都會球迷可能會鬆了一口氣，球隊還有拚季後賽的企圖心！ 美聯社 分享 facebook

不管如何，辛德賈德至少到今年季末都還會是大都會的一員。然而，即便身上的球衣不會轉變，但他今年的成績卻不像往年那般出色。就算辛德賈德在7月31日投出7.1局無自責分、11次三振的超優質單場成績單，但他今年的賽季自責分率依然只是落在聯盟平均水準的4.10。今年以前的四個球季，辛德賈德合計的自責分率是2.93，優於聯盟平均32%，由此更能看出他本季變得「比較好打」的窘境。

每當有長期繳出佳績的投手表現衰退，很多人第一時間的想法是：他是不是受傷了？他是不是老了，球威不像以前那麼強了？但辛德賈德卻完全沒有遇到類似問題，而這也成為大家不解他本季成績下滑的關鍵點。

大聯盟追蹤數據系統Statcast於2015年啟用以來的五年間，有四年的球速最快先發投手都是紐約大都會先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard），而辛德賈德唯一沒有拿下最速速球榜冠軍的一年（2018年），也僅以0.2英里的均速差輸給同城投手塞佛里諾（Luis Severino），排名仍高居第二位。換言之，在過去五年來的美國職棒裡，論球威，若辛德賈德說自己是第二，沒有其他先發投手敢說自己是第一。

辛德賈德生涯五季速球均速（資料來源：Baseball Savant） 2015年：97.7英里

2016年：98.6英里

2017年：98.2英里

2018年：97.4英里

2019年：97.7英里

憑藉如此強大球威，以及變化軌跡銳利的滑球、曲球、變速球做搭配，辛德賈德自2015年上大聯盟後，就不斷繳出聯盟裡一線強投的投球內容和數據，直到今年。到底為什麼辛德賈德會在本季踢到鐵板、遭遇有點撞牆的情形呢？

美國知名棒球媒體《棒球指南》（Baseball Prospectus）的分析作家楚布拉德（Mathew Trueblood）就認為，辛德賈德今年之所以「被OPS」達到生涯最高的.707、變得比較容易被打，主要原因之一可以從他的配球模式變化看出端倪，尤其是他四縫線球、伸卡球和滑球的使用量變化。

今年辛德賈德很大的問題是顯著減少滑球的使用量。2015到2018年，辛德賈德滑球的被打擊率只有.182，遠低於速球系球路的.269，照理來說提高一點滑球的使用量應該能幫助他的投球成績更上一層樓，但今年的辛德賈德卻反其道而行，減少滑球的使用量，同時增加四縫線球的使用比例。

辛德賈德的滑球使用比例（資料來源：Baseball Savant） 2015年 2.3%

2016年 21.2%

2017年 19.8%

2018年 20.9%

2019年 11.9%

辛德賈德的四縫線球使用比例（資料來源：Baseball Savant） 2015年 37.9%

2016年 35.2%

2017年 17.9%

2018年 21.2%

2019年 30.1%

辛德賈德的速球球速很快，所以他想專注利用自己球威最強、同時也是其招牌球路去壓制打者的心態可以理解，但事實是，辛德賈德的三種主要變化球路：滑球、曲球、變速球，本季的被打擊率都不及兩成，而且對手對這些球路的擊球品質亦不理想，比起他的四縫線球、伸卡球，更有壓制力。減少變化球種的使用，並增加直球的配球量，如此作法在他控球水準跟往年差不多的情況下，整體成績變差似乎是必然會發生的事情。

今年球季打者特別兇狠，辛德賈德卻增加四縫線比例、減少滑球比例，自討苦吃被修理並不會讓人意外。 美聯社 分享 facebook

除此之外，今年辛德賈德對左打時，滑球跟曲球加起來的佔比只有15.2%，幾乎快寫下其生涯新低，而且對右打者，似乎也太過仰賴伸卡球，比例超過34%，這些也都不是太好的現象。左打今年還沒把辛德賈德的滑球或曲球打成長打過，而右打則是打他的伸卡球打得很開心，打擊率高達.297、長打率也是不低的.459。假使辛德賈德能在面對左打時，提高滑球、曲球的使用比例，並在面對右打時，減低伸卡球的用量，相信他的投球成效應該會更好才是。

看到這裡，如果你今年特別關注辛德賈德逐場的投球內容，或許會說：辛德賈德最近這個月的表現已經回到以前最佳狀態時的水準啦，近四場先發、28.1局投球、防禦率只有1.91、還飆出36次三振，他的配球應該沒什麼問題吧？

這句話只能算對了一半。沒錯，辛德賈德近四場先發的成績確實亮眼，但事實上他的近況能回到前幾年的出色水準，或許跟他從7月份起改變配球比例有關。7月份（涵蓋近四場優質先發），辛德賈德開始減少四縫線球使用比例（從6月份的30.6%降到7月份的17.3%），同一時間提升滑球的使用比例（從6月份的4.6%升到7月份的17.7%），這個轉變所帶來的結果，與本文前述的立論相符，辛德賈德的壓制力隨著其變化球（滑球）比例的增加、直球比例的減少而變好了。

辛德賈德在交易截止日前並未被大都會換走，他的近況實在相當好，明星賽後4場比賽防禦率僅1.91、被打擊率.229，而且還沒有被打任何全壘打。 美聯社 分享 facebook

辛德賈德具備如此傲人的天賦、強大的才能，他的投球數據本不該像今年上半季那般平庸。就如同火球男柯爾（Gerrit Cole）從海盜轉到太空人後再往更高一個等級進化一般，只要能夠更正確、更有效、更針對對手弱點地使用配置本來就擁有的亮眼球威和變化球武器，辛德賈德應該也能變得更強、宰制力更好，而不單是幫自己走出低潮而已。

731大限已過，辛德賈德確定被大都會留下，大都會著眼的，是明年靠著由狄葛隆（Jacob deGrom）、辛德賈德、惠勒、史卓曼、馬茲（Steven Matz）共組的優質先發陣容，搭配以打擊好手麥克尼爾（Jeff McNeil）和超級新秀阿隆索（Pete Alonso）為首的打線，再次捲土重來。

雖然筆者個人對大都會明年挑戰季後賽的前景依然不樂觀，但假如辛德賈德能最佳化他的配球模式和面對不同慣用手打者的投球策略，創造猶如柯爾在太空人的壓制力大躍進，大都會重返季後賽的機率將因此提高不少。