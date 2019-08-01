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MLB╱談印人交易案 法蘭柯納：擔心包爾影響球隊

2019-08-01 16:46聯合新聞網 綜合報導

法蘭柯納坦承當初看到包爾爆氣丟球，自己相當擔心會對球隊氛圍會有長期影響。 美聯社
法蘭柯納坦承當初看到包爾爆氣丟球，自己相當擔心會對球隊氛圍會有長期影響。 美聯社
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印地安人今日正式與紅人完成投手包爾（Trevor Bauer）的交易，包爾也跟總教練法蘭柯納（Terry Francona）進行最後面談，事後法蘭柯納坦承當初看到包爾爆氣丟球，自己相當擔心會對球隊氛圍會有長期影響。

法蘭柯納面對記者採訪時表示，與包爾面談相當簡短，「有時情緒有點激動，有時還好，就只是坦誠相待而已」，並坦言相當擔心包爾幾天前的「幼稚」行為，「我很擔心這樣的舉動會對球隊有影響，我也如實表達我的想法，如果我說我一點也不擔心，那肯定是在說謊。」

對於前教頭這一席話，已是紅人一員的包爾表示，「我已經不是印地安人了，所以不是那麼重要」。至於針對自己浮動表現，包爾透露自己從季初就受踝關節韌帶撕裂跟背部痙攣的傷勢困擾，暗示傷勢可能是間接導致爆氣原因，「受傷真的很沮喪，今年經歷兩個月差點躺進傷病名單的階段，但我還是很自豪能夠挺過來，沒有缺席任何先發。」

印地安人換走了包爾，卻來了性格同樣容易「爆衝」的普伊格（Yasiel Puig），法蘭柯納看到交易傳出當下，這位古巴好手又發生與海盜球員起衝突事件，仍表示不擔心他會是麻煩人物，並鄭重的說：「我會跟他談談，然後問什麼事對他而言最重要，他過去在洛杉磯4年所做的事，不會影響他在這裡會如何被對待。無論發生任何事，我都會支持他。」

印地安人Terry FranconaYasiel PuigTrevor Bauer
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