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MLB／交易大限無斬獲 洋基總管：對方要價太高

2019-08-01 15:23聯合新聞網 綜合報導

盛傳要補強先發的洋基，在731大限卻一無所獲，總管凱許曼表示是因對方開價太高，乾...
盛傳要補強先發的洋基，在731大限卻一無所獲，總管凱許曼表示是因對方開價太高，乾脆保持原陣容。 美聯社
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大聯盟交易市場在今日關市，在這之前球隊無不抓緊機會進行最後補強，不過幾家歡樂幾家愁，原先鎖定一眾先發投手的洋基，在一連串競爭後只換到一位小聯盟球員，為此洋基總管凱許曼（Brian Cashman）表示，球隊已用盡方法，但賣家要價都太高所以毫無斬獲。

大限前，包括大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）、藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）等人都傳出是洋基積極鎖定目標，但最後換來的是無法立刻提供戰力的賈西亞（Alfredo Garcia）。對此洋基總管凱許曼今日於記者會表示，「我們可以說是空手而回，但在這段補強過程中，我確實很努力詢問過各隊、提出各種點子進行意見交流。」

凱許曼也強調他們原先所設定的交易對象都要價太高，「可能其他球隊覺得我的報價不吸引人，但我也覺得他們的報價太高，總之雙方幾乎達不成共識。」不過也因此，凱許曼認為球隊沒有因為只為補強而賠掉資產感到慶幸，「或許我們的不作為，就是最好的事。因為真要交易代價實在太高，甚至有點遙不可及。」

雖補強不利，但凱許曼仍對球隊目前陣容抱持信心，堅信若傷兵全數復出，球隊能攻頂世界大賽，「看看我們陣中的球員，他們都很優秀，若目前在傷兵名單中的球員回歸，球隊絕對可以保持實力。」

洋基教頭布恩（Aaron Boone）也在今日7:5擊敗響尾蛇賽後，站出來力挺凱許曼，「剛剛跟球員們慶祝這場勝利時，我環顧整個休息室，那時我知道球隊擁有所有奪冠元素。我打從內心相信凱許曼跟他的人馬，無論長短期都能為球隊做到最好。」

西亞
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