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首屆交易大限新制心驚驚 除太空人幾成一灘死水

2019-08-02 07:00Dennis

2019球季731大限終於落幕，有別於以往交易市場脈動活絡，謠言四起，今年熱度可說是異常冷清，可以看出大聯盟取消831大限，也就是所謂的讓渡名單交易後，在實施單一交易截止日後，在買賣家近況未明態勢下，導致令許多球團高層在僅採取觀望態度，遲遲不敢出手，其中先前所談及的巨人隊就是在無法確切掌握自身定位下，最終沒能夠送走自家王牌邦賈納(Madison Bumgarner)，換得原本球團計劃中所需要的年輕新血，延宕了巨人換血速度。

巨人最終沒能夠送走自家王牌邦賈納，換得原本球團計劃中所需要的年輕新血。 路透
巨人最終沒能夠送走自家王牌邦賈納，換得原本球團計劃中所需要的年輕新血。 路透
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不僅是定位不明的巨人在此次交易截止日前毫無作為，就連定位明確幾支豪門球隊，如：洋基、紅襪與道奇等，都在這次731中無功而返，著不禁令人懷疑這些球團高層思維是否過於謹慎，但這也不難看出大聯盟市場中戰局詭譎。

最為國人關注的洋基隊，這次沒有能夠在市場找到合適先發投手人選，可說是讓人大出意外，尤其在與藍鳥王牌史卓曼(Marcus Stroman)失之交臂下，未來要如何與同區紅襪與光芒競爭，值得令人玩味。至於紅襪與道奇兩支去年於世界大賽交火的對手，今年存在著牛棚問題，因此必須靠著補強，才能夠有足夠競爭力在所屬的聯盟衛冕，可是卻都毫無建樹，特別是紅襪，根本沒有任何作為！實在很難相信一支試圖衛冕冠軍隊伍，在知道自身缺陷後，卻選擇不做任何動作背後思維為何，更何況紅襪目前在美聯東區並不是沒有競爭者。

另外，連續兩季都在世界大賽煞與而歸的道奇，雖從光芒手中交易來左投克拉瑞科(Adam Kolarek)適度補強牛棚，但相較於過去兩季在市場裡換得達比修有與馬恰多(Manny Machado)的影響力與震撼度，今年的道奇可說是十分收斂。

這市場死水的現象，除了歸咎於許多球隊對於自身定位不明導致無法作出下一步打算外，另一方面必須怪罪於因為近年所興起魔球思維，也就是賽博計量學。由於賽博計量學已成為大聯盟近年來顯學，大多數球團總管與高層，對這種以最小成本換取最佳利益的方式趨之若鶩，開始放手打安全牌，也因此對於自家農場內的新秀可是愛護有加，絕不輕易把他們放上談判桌，就算能夠換得一座冠軍獎盃，這些總管們也都十分斤斤計較，近乎到吝嗇的手段，以致幾乎癱瘓了整個市場。

總算在交易大限截止前，終於出現眾人所引頸期盼重磅交易。醞釀已久太空人終於出手了，而且這一出手頓時讓他成為世界大賽大熱門。在這筆交易裡，太空人竟可以從響尾蛇手中迎來一般認為無法換得的塞揚級王牌葛基蘭(Zack Greinke)，而且並沒有喪失自家農場內前三名的最佳潛力新秀，乃是這筆交易成功的焦點之一。

總算在交易大限截止前，終於出現眾人所引頸期盼重磅交易，太空人竟可以從響尾蛇手中迎...
總算在交易大限截止前，終於出現眾人所引頸期盼重磅交易，太空人竟可以從響尾蛇手中迎來塞揚級王牌葛基蘭，且並沒有喪失自家農場潛力新秀。 路透
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雖說太空人必須吃下葛基蘭未來5300萬美金薪水，可是如果能夠藉此延續太空人王朝，這筆投資整體來說應該是值得。不僅如此，太空人還與藍鳥換來先發投手桑契斯(Aaron Sanchez)，藉此組成美聯最完整先發輪值，並為休士頓訂下世界大賽門票，也令原本平淡無奇自由市場交易日劃下最驚嘆句點。

最終，大聯盟系統內排名前50大新秀幾乎都留在母球隊中，衛冕冠軍紅襪以不變應萬變方式尋求衛冕。雙亞王道奇目前冠絕國聯，除非有意外發生，道奇應該可以連續三季都可以參與世界大賽，只是他的對手很有可能是在這次交易截止日達成唯一亮點的太空人，而且很有機會再度把冠軍盃拱手讓給太空人。

太空人薪水競爭力東區

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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