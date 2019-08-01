MLB／紅襪波瑟羅抓狂 出拳打爆兩台電視

2019-08-01 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



波瑟羅（Rick Porcello）先發5.2局失六分，退場時怒砸壞2台電視。 美聯社 分享 facebook

紅襪隊今天在波士頓主場對光芒之戰，波瑟羅（Rick Porcello）先發5.2局失六分，紅襪終場5：8輸球，吞下三連敗；這位2016年美聯塞揚獎得主一時情緒失控，用拳頭怒錘架在休息區上方的電視，還好沒有弄傷自己，但這兩台電視當場報銷。

波瑟羅一局上被光芒開路先鋒崔志萬揮出二壘打，一出局後再被達諾德（Travis dArnaud）安打，失掉全場第一分；不料這半局結束後，他回到休息區竟然抓狂，把兩台電視當成出氣筒，雙拳打爆螢幕。

波瑟羅第二局沒有好轉，先被基爾邁爾（Kevin Kiermaier）轟出陽春砲，再被米道斯（Austin Meadows）追加三分砲，一路落後到比賽結束，挑戰本季第十勝不成，戰績掉到9勝8敗。

他投不滿六局退場，被揮出九支安打包括三支全壘打，失六分全是自責分，終止個人四連勝。

紅襪衛冕世界大賽之路十分艱難，目前在美聯東區排名第三，落後榜首洋基十場勝差；光芒分區暫居第二，全力爭搶美聯外卡。