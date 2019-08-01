MLB╱曾怨老虎主場外野太遠 「左投殺手」轉戰小熊

2019-08-01 15:50 世界日報 綜合報導



拼分區冠軍，小熊投打都補強，從老虎隊換來「左投殺手」卡斯特蘭諾斯。 美聯社 分享 facebook

芝加哥小熊隊力拚季後賽與分區冠軍，在7月31日交易大限前搶壓線補強戰力，投打都有收穫，分別從老虎隊換到外野手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）、與從藍鳥隊換得老將投手菲爾普斯（David Phelps）。

現年27歲的卡斯特蘭諾斯是中型砲手，賽季打擊最佳為2017年26轟外加101打點，去年也有23轟，本季成績為2成73打擊率11支全壘打37打點；另外近三年他共有119支二壘打，在美聯僅次於紅襪隊球星貝茲（Mookie Betts），他本季37支二壘打則是大聯盟最多。

小熊隊本季面對左投沒輒，對左投戰績9勝13敗，打擊率僅2成35，為大聯盟第三差；而右打的卡斯特蘭諾斯生涯專殺左投，本季對左投打擊率高達3成47，對小熊隊將是一大助力。

卡斯特蘭諾斯將會於小熊週五對紅雀系列賽末戰亮相，屆時總教練麥登（Joe Maddon）將得重新安排棒次；根據數據，卡斯特蘭諾斯擔任第二棒的上壘率為誘人的35.7%，或許該棒次會是卡斯特蘭諾斯最適合登場時機。

值得一提的是卡斯特蘭諾斯日前才抱怨老虎主場全壘打距離太遠，認為是個笑話，如今來到「風城」芝加哥，或許可以因此多打幾轟。

小熊隊也補強牛棚，向藍鳥交易來菲爾普斯。32歲的菲爾普斯有傷病史，曾於2018年3月春訓傷及手肘韌帶，直到該年6月17日才復出；本季他17場救援，主投17.1局送出18次三振、防禦率3.63。