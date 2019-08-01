MLB／打人竟有小朋友叫好 紅人賈瑞特保證不再犯

2019-08-01 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



昨天打人引發群架的紅人左投賈瑞特一人打十人成為社群焦點，絕對逃不過禁賽命運，他為自己的行為道歉，保證絕不再犯。 美聯社 分享 facebook

紅人隊昨天在主場和海盜大亂鬥，出現大聯盟本季最嚴重的全武行，兩隊共有八人被驅逐出場；今天三連戰最後一戰，雙方球員都十分節制，紅人先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）投七局只失一分，成為全隊本季第一位十勝投手，以4：1擊敗海盜。

今天賽前交換攻守名單時，海盜總教練赫多（Clint Hurdle）、紅人教頭貝爾（David Bell）幾乎沒有互動，連握手都不願意，但比賽開打後，所有人未再發生任何衝突，昨天打人引發群架的紅人左投賈瑞特（Amir Garrett）也為自己的行為道歉，保證絕不再犯。

賈瑞特昨天九局上投球時，海盜投手威廉斯（Trevor Williams）在場邊叫囂，他一時氣不過，退場時衝向海盜休息區揮拳，自己也被打倒在地，後來還高舉雙手比出拳王的挑釁動作。

這起嚴重衝突立刻在社群媒體成為焦點，賈瑞特發現有些小孩竟然讚美他的行為，對自己的衝動感到十分後悔。

「我不是這種人，暴力不能被縱容。」他表示，看到小朋友的反應，覺得自己不該做出錯誤示範，這種行為不能被認為很酷。

賈瑞特說：「運動員的舉止很容易影響小孩，我的表現真的很糟。」

大聯盟官方還未決議如何處罰兩隊教練、球員，但賈瑞特很清楚，絕對逃不過禁賽命運；他表示，會接受任何處分，也要藉此機會告訴所有人，做任何事情的後果有好有壞，自己必須負責。