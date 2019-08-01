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MLB／不只葛蘭基 太空人還攔胡桑契斯組四巨投

2019-08-01 11:54中央社 休士頓31日綜合外電報導

太空人除了換來葛蘭基，還從藍鳥交易來2016年美聯防禦率王桑契斯，加上韋蘭德與柯...
太空人除了換來葛蘭基，還從藍鳥交易來2016年美聯防禦率王桑契斯，加上韋蘭德與柯爾組成四巨投，成為稱霸美聯的最大熱門。 美聯社
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趕在交易大限前，太空人做出重磅交易，除從響尾蛇手中獲得賽揚獎強投「Z魔神」葛蘭基，還從藍鳥交易來2016年美聯防禦率王桑契斯，成為稱霸美聯的最大熱門。

美國職棒大聯盟MLB 2017年世界大賽冠軍得主休士頓太空人，原本已有韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）兩大投手，如今靠著兩筆成功的交易，獲得葛蘭基（Zack Greinke）和對手紐約洋基也想要的桑契斯（Aaron Sanchez），一舉組成四巨投，讓先發投手輪值更為堅強，使他們超越洋基，成為最被看好能在美國聯盟稱王的球隊。

在葛蘭基的交易案中，太空人送出一壘及外野兼修的畢爾（Seth Beer）、右投布考斯卡斯（J.B. Bukauskas）、右投馬丁（Corbin Martin）、工具人羅哈斯（Joshua Rojas）共4名頂級新秀到亞歷桑那響尾蛇交換葛蘭基。

35歲的葛蘭基曾6次入選明星賽，也是2009年賽揚獎得主，本季23場先發，戰績10勝4敗，防禦率2.90，16年生涯共獲197勝122敗防禦率3.36的成績。

桑契斯的交易案中，太空人送出費雪（Derek Fisher），從多倫多藍鳥獲得桑契斯、投手比亞基尼（Joe Biagini）、小聯盟外野手史蒂文森（Cal Stevenson ）。

27歲的桑契斯曾在2016年入選明星賽，並獲美聯防禦率王，本季投得掙扎，先發23場比賽，只拿下3勝，卻累積全聯盟最多的14敗，防禦率高達6.07；生涯累積32勝33敗，防禦率3.96。

藍鳥
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