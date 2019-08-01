MLB／台小將731大限有份 鄧愷威從雙城轉巨人

2019-08-01 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



20歲旅美小將鄧愷威今天離開雙城隊，和另兩名小聯盟潛力股一起被送到巨人隊。 報系資料照 分享 facebook

台灣球員在大聯盟「七三一大限」也成為交易籌碼，20歲旅美小將鄧愷威今天離開雙城隊，和另兩名小聯盟潛力股一起被送到巨人隊，確定和張進德成為隊友。

雙城在美聯中區排名第一，全力爭搶季後賽名額，為了補強牛棚戰力，和巨人達成一換三的交易案，找來31歲老將戴森（Sam Dyson），送出兩名小聯盟右投鄧愷威、貝洛亞（Prelander Berroa）和外野手戴維斯（Jaylin Davis）。

鄧愷威出身國立體育大學，前年九月加盟雙城，簽約金50萬美元，另有獎學金8萬美元，去年從新人聯盟聯起步，今年升上1A，生涯合計出賽19場（17場先發），投出7勝3敗、防禦率2.51。

鄧愷威本季在1A出賽9場，8場先發有6場優質表現，投出4勝、防禦率1.60，投球內容十分穩定，能被點名交易並非壞事。

巨人在國聯西區排名第二，但大幅落後道奇，拚外卡是唯一爭取季後賽的機會，球團高層今天決定留下王牌投手邦賈納（Madison Bumgarner），他在隊上11個球季投出116勝，奪下2010、12、14年世界大賽冠軍，接下來將為領軍最後一年的老教頭波奇（Bruce Bochy）好好打拚。