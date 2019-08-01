MLB／柳賢振防禦率降到1.66 道奇、太空人評價頂尖

2019-08-01 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



道奇隊南韓左投柳賢振，今天對洛磯之戰先發六局，只被揮出三支安打、無失分，優質表現無關勝敗，本季防禦率從1.74降到1.66，穩居國聯防禦率王，道奇終場5：1獲勝，戰績71勝39敗仍是大聯盟最頂尖。

柳賢振本季出賽21場投出11勝2敗，今天完成六局任務退場時，兩隊都未得分；道奇九局上把握最後攻勢，史密斯（Will Smith）先轟出三分砲，奈葛隆（Kristopher Negron）追加兩分砲，決定雙方勝敗。

這是洛磯隊庫爾斯球場史上第三場打完前八局0：0的比賽，洛磯前兩場都贏，今天首次踢到鐵板。

此役打到第四局時，大聯盟交易大限截止，兩隊各自完成兩筆交易案，但未引起太大注意；道奇25人名單完全不動，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「交易大限過後，可以專心部署戰力，目標從未改變，就是贏得世界大賽冠軍。」

道奇完成分區七連霸問題不大，但前年、去年連續打進世界大賽，分別輸給太空人、紅襪，1988年奪下隊史第六冠後，等了30年未嘗奪冠滋味。

太空人今天補進2009年塞揚獎得主、生涯197勝強投葛蘭基（Zack Greinke）後行情看漲，和道奇並列最被看好世界大賽封王的球隊，洋基、小熊、勇士也有一定評價。