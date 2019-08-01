MLB／731大限最震撼交易 太空人補進葛蘭基

2019-08-01 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



大聯盟交易大限今天到期，太空人隊本來就在美聯西區大幅領先，為了鞏固分區王座、增加問鼎世界大賽冠軍的本錢，再和響尾蛇隊達成換人共識，補進前塞揚獎強投葛蘭基（Zack Greinke），堪稱「七三一大限」前最重量級的交易。

太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）目前14勝、防禦率2.73暫居美聯雙冠王，柯爾（Gerrit Cole）也有12勝，葛蘭基從國聯戰場重返美聯，太空人先發投手群戰力更可怕，韋蘭德用「快速升級」形容。

響尾蛇今天5：7不敵洋基，葛蘭基先發五局，被揮出兩支安打、失兩分無關勝敗，完成在響尾蛇四個球季最後一戰後，打包向太空人報到，離開洋基球場前未對這個交易案發表看法，太空人送出包括右投馬丁（Corbin Martin）在內的二投二野。

葛蘭基本季出賽23場，投出10勝4敗、防禦率2.90，太空人將是生涯16年效力的第六隊，他在2016年和響尾蛇簽下六年2億65萬美元合約，太空人將支付剩下5300萬美元薪資。

「我們感到震驚又欣喜若狂。」隊上多了一名王牌投手，柯爾難掩興奮之情，他說：「我以身為太空人球員為榮。」