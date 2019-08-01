重砲新秀艾瓦瑞茲 太空人三年前搶劫來的寶

要在太空人隊的超暴力打線中扛起第四棒的位子可是件不容易的事，何況是一位今年才上大聯盟的新秀，但古巴新巨砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)做到了。他生涯前30場比賽就灌進了35分打點，打破了準名人堂球員普荷斯(Albert Pujols)於2001年所創下的新人紀錄。

年僅22歲的艾瓦瑞茲6月9號在大聯盟初登場，至今出賽36場就繳出12發全壘打、36打點、.333打擊率、1.107OPS的可怕成績。他不但拿下6月美聯最佳新人獎，甚至有可能超越現階段呼聲最高的洛爾(Brandon Lowe)成為年度新人王。

太空人的菜鳥打者艾瓦瑞茲上大聯盟後表現實在太瘋狂，僅僅36場比賽就打出12支全壘打、36分打點，上壘率還高達.417！ 美聯社 分享 facebook

太空人陣中有一票重砲手，但艾瓦瑞茲卻能在布萊格曼(Alex Bregman)、柯瑞亞(Carlos Correa)、古瑞爾(Yuli Gurriel)、亞土維(Jose Altuve)、布蘭特利(Michael Brantley)、史布林格(George Springer)當中脫穎而出，扛下第四棒。這就和2001年的普荷斯在有艾德蒙斯(Jim Edmonds)、祖魯(J.D. Drew)、麥奎爾(Mark McGwire)的紅雀打線中照樣以新人之姿打第四棒一樣。

艾瓦瑞茲是個幾乎沒有弱點的打者，他不僅有驚人的長打火力，也能適時敲安，且選球能力也很好。左打的他完全沒懼左的問題，面對左投與右投時的OPS分別為1.090和1.112。他的主客場成績也沒什麼差別，主場與客場的OPS分別達1.114和1.098。由此可見他的表現是很難挑剔的，唯一的缺點可能就是守備不好。

艾瓦瑞茲不論在主場或客場、面對左投或右投，幾乎都打得一樣好，要有這樣穩定的打擊技巧實在是非常不容易。 美聯社 分享 facebook

如此厲害的新人，可是太空人隊三年前從道奇手中搶劫過來的。道奇隊這幾年在總裁佛里曼(Andrew Friedman)的管理下很少出錯，但艾瓦瑞茲的交易可不在其中。在艾瓦瑞茲與道奇隊簽約前，其實太空人就對他有極有興趣，當時太空人的球探岡薩雷斯(Charlie Gonzalez)就說艾瓦瑞茲的揮棒讓他想起強打球星麥格里夫(Fred McGriff)。可惜當時太空人已沒預算簽下艾瓦瑞茲，而道奇剛好又端出200萬美元的簽約金，最終讓艾瓦瑞茲加盟道奇。

但艾瓦瑞茲其實沒替道奇隊打過任何一場球，在他與道奇簽約的6週後，太空人向道奇提出交易。當時太空人想要送出牛棚投手費爾茲(Josh Fields)，該季他在太空人的防禦率高達6.89，表現並不理想，所以太空人總經理魯諾(Jeff Luhnow)向當時的道奇總經理柴迪(Farhan Zaidi)提出多位人選都遭拒絕。

艾瓦瑞茲有像麥格里夫(左)一樣的悠雅揮棒動作，又有湯瑪斯(右)的選球能力，真是值得期待的打擊奇才！ 1992 Topps 球員卡 分享 facebook

後來魯諾跟柴迪提到艾瓦瑞茲，而當時道奇隊還有另一位較有名氣且同樣來自古巴的新秀投手也叫艾瓦瑞茲(Yadier Alvarez)，他的簽約金高達1600萬，那時是史上第二多的。柴迪誤以為魯諾要的是這位艾瓦瑞茲，馬上拒絕了他。後來魯諾說他們要的是打者艾瓦瑞茲，結果竟被同意了，因此艾瓦瑞茲就這樣被交易到太空人隊。

被太空人送走的費爾茲在道奇隊表現並不差，累計防禦率為2.61，但今年季前仍被道奇隊釋出。後來他分別與釀酒人和遊騎兵隊簽下小聯盟合約，6月底又被遊騎兵隊釋出，目前仍待業中。而艾瓦瑞茲在去年和今年季初都入選Baseball America的百大新秀，其中今年還高居第34位。

太空人拿費爾茲(右)去跟道奇換艾瓦瑞茲，結果費爾茲在2017年世界大賽「回報老東家」，在沒有解決任何打者的情況下，被太空人打出3支安打，其中2支是全壘打。隨者艾瓦瑞茲越打越好，道奇這筆買賣很有機會衝進史上最悲慘交易前五名！ 歐新社資料照片 分享 facebook

看到艾瓦瑞茲今年上大聯盟後的表現，即可直接宣布三年前的這筆交易是太空人隊大勝。這肯定讓道奇隊悔不當初，而原本就人才濟濟的太空人隊如今再添一名生力軍，也讓他們問鼎世界大賽的機會更加穩固。